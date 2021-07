Kanceláře k pronájmu. To je nápis, který už mnoho let visí na budově na křižovatce ulic Jana Palacha a Na Spravedlnosti v Pardubicích. Nikdo si tam ale kancelář nepronajal, jelikož už od roku 2013 se jedná jen o nedokončenou hrubou stavu. Od té doby zeje železobetonový skelet prázdnotou a hyzdí již tak nevzhlednou ulici.

Nyní ho ale odkoupila investiční skupina ze stavebního holdingu Enteria, která z něho chce udělat moderní administrativní budovu. „Budova je již delší dobu rozestavěna a podařilo se nám ji získat za zajímavých podmínek. Jsem pardubický patriot, takže i z toho důvodu jsme příliš neváhali,“ konstatoval Martin Chovanec, zakladatel skupiny CFIG, která chce budovu dokončit nejpozději do prosince příštího roku. Nyní probíhá aktualizace projektu pro to, aby odpovídal současným stavebním, bezpečnostním a energetickým nárokům.

Pětipodlažní administrativní centrum dostane nový moderní plášť a také zajímavé jméno. Na její vrchní části bude svítit název Palachovka. V současné době je hotova hrubá stavba – železobetonový skelet včetně přípojek. Probíhá aktualizace projektu a jsou zahájeny práce na infrastruktuře, interiérech a opláštění budovy.

„Rádi bychom, aby se budova Palachovky stala atraktivní dominantou veřejného prostoru dané lokality. Přízemní obchodní prostory chceme obsadit atraktivními značkami, v tuto chvíli máme potvrzený zájem renomované mezinárodní kavárenské společnosti,“ doplnil Chovanec.

Investor chce také revitalizovat okolí budovy. Na střeše bude mít komplex solární panely a rozsáhlé terasy osázené zelení.

Budově ovšem chybí parkování, jelikož pod ní není garážové stání. „Projekt bude generovat nějakou dopravu a už nyní je v dané lokalitě složité zaparkovat. S rekonstrukcí ulice Na Spravedlnosti by se měla situace trochu zlepšit,“ popsal starosta pátého městského obvodu Jiří Rejda. Podle investora jsou však parkovací místa zajištěna na parkovišti u obchodního domu Billa, který k Palachovce přiléhá.

Opuštěná budova tak po osmi letech chátrání získá svou funkci. Nedokončená byla, protože se jednalo o nepovedený projekt soukromého investora. Skončila v rukou banky, které se dlouho nedařilo ji prodat. Na projektu se podílel i pardubický podnikatel, který byl vyšetřován kvůli podvodům při stavbě bytového domu v Milheimově ulici. Deníku potvrdil, že budovu stavěl, na další otázky ale neodpověděl.

„Firma, která se do toho pustila, si vzala úvěr, vyčerpala ho a začala nabízet nedostavěné prostory s tím, že kdo si to koupí, dodělá si to podle svého. Jenže nesplácela úvěr, takže to spadlo pod správu banky, té se ale dlouho nedařilo to prodat,“ řekl Deníku zdroj z městského úřadu, který si nepřál uvést své jméno, Deník ale jeho totožnost zná.

Mnoho let železobetonový skelet zel prázdnotou, pokud v něm tedy zrovna nesídlili bezdomovci. „S firmou, která objekt dostala do správy, jsme řešili, aby byl oplocený, protože se tam uhnízdili lidé bez domova a scházeli narkomani,“ dodal starosta Rejda s tím, že ploty následně přibyly. Jaké plány kdo s budovou má, však nevěděl. „Jiní investoři přijdou a dobrovolně nás s projektem seznámí, to je skvělé. U tohoto projektu nemáme jiné informace, než jaké jsme našli náhodou na internetu,“ poznamenal.