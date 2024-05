/VIDEO/ Stovky návštěvníků zavítaly na tradiční pálení čarodějnic na pardubické letiště, kde nechyběla ani vojenská a hasičská technika, hry pro děti a opékání buřtů.

Čarodějnice v Pardubicích. | Video: Michal Žampach

Čáry, zaklínadla, oheň a dobrá nálada vládla 30. dubna v přilehlé části letiště Pardubice. Stovky návštěvníků zavítaly na tradiční pálení čarodějnic, kde nechyběla ani vojenská a hasičská technika, hry pro děti a opékání buřtů. V Polabinách zase zvala do rytmu hudby Polabinská čarodějnice a došlo i k vyhlášení nejlepšího kostýmu.

„Čarodějnici vyrobily naše děti na našem kroužku, takže je to vlastně domácí výroba. Jmenuje se Olga. Dnes je tu ukázka techniky armády ČR, kterou nám pomáhá každoročně zajistit 14. pluk logistické podpory z Pardubic a jeho 141 prapor, dále je tady hasičská technika z HZS Pardubického kraje z centrální stanice Pardubice, technika dobrovolných hasičů ze Svítkova Popkovic, potom tady je vlastně ukázka rekrutačního střediska z Pardubic,“ řekl velitel jednotky SDH městského obvodu Pardubice I. Jiří Chmelík.

Olympijská vítězka Eva Adamczyková přijede na univerzitu na Čaj o páté

Sbor dobrovolných hasičů Svítkov – Popkovice připravil společně s Armádou ČR v přilehlých prostorách letiště tradiční pálení čarodějnic. Do příprav se zapojily i děti z hasičského kroužku, které se se vší vervou pustily do výroby čarodějnice Olgy, a že se jim podařila nebylo pochyby.

Pro všechny děti byl připraven i doprovodný program tvořený z her a soutěží, které mnohdy vyžadovaly odvahu, trpělivost a potřebný um. Vše bylo takzvaně šité na míru čarodějnicím, a tak bylo o zábavu postaráno. Na řadu přišel hod pavučinou, počítání košťat, tvorba lektvarů a další. Mnohé z nic zaujala i práce hasičů či vojáků, kteří se jim věnovali a umožnili nahlédnout do své techniky či si společně zahráli hry jako je hod granátem, zdolávání překážek a jiné.

Nechyběl ani doprovodný program, kde se myslelo především na děti, které si mohly užít houpaček, kolotoče, skákacího hradu, ale třeba i malování masek na obličej či ukázek dravců. Návštěvníci ochutnali i dobré jídlo a pití, při kterém netrpělivě čekali, až se zapálí připravená hranice s ručně vyrobenou čarodějnicí.

Historici se vydali do pardubických ulic. Teď vyprávějí poutavé příběhy domů

Úderem 18.00 hodiny začalo čarovné zaříkávání, kterého se zmocnil samotný čaroděj. Po jeho ukončení následovalo tradiční zapálení hranice s čarodějnicí, kde se okamžitě ozvalo „už hoří“.

Obezřetně a ohleduplně

„Jsme moc rádi, že to nezrušili kvůli tomu počasí. Děti se už velmi těšily a bylo by to pro ně zklamání. Je to tu bezva, super hry, technika i jídlo,“ svěřil se pan Luděk z Pardubic. „Pro Pardubický kraj je výstraha pro silnější vítr, ale zákaz pálení ohně vyloženě není. Samozřejmě je doporučení chovat se obezřetně, ohleduplně a nepálit ohně například v blízkosti lesa, nebo tam, kde je to suché a hrozil by vznik dalšího požáru a šíření požáru,“ dodal Jiří Chmelík.

Atrakce, hity Kabátů a velká vatra. Čarodějnice ovládly Staré Hradiště

Pro tradiční pálení čarodějnic se rozhodli také v Polabinách, a to již 28. dubna, kdy se na místě nejen rozhořel velký oheň, ale proběhla i soutěž o nejzajímavější kostým. Čarodějnice se pohybovaly v rytmu hudby a na místo dorazila i samotná Polabinská čarodějnice.

Mohlo by vás zajímat: Pardubická nemocnice ještě vylepší nový pavilon. Postaví koridor za miliony