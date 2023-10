Experti z Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice dali vznik aplikaci, jež umožní turistům z Pardubic či Litomyšle vidět památky, které v současnosti už neexistují. Pomohla jim k tomu rozšířená realita a herní prvky.

Aplikace vrací život památkám | Video: Michal Žampach

Při prohlídce města si budou moci zájemci zobrazit neexistující významné budovy a zároveň o nich získají potřebné informace. Například pardubičtí turisté si mohou díky 3D modelům prohlédnout starou radnici, synagogu, ale i pavilon v Tyršových sadech, Veselku či Bílou bránu. V Litomyšli se zase podívají na hotel U Zlaté hvězdy, poštu, či jak vypadala vila stavitele Antonína Beby, obuvnická továrna Ignáce Bergera nebo synagoga.

„My jsme vlastně na téma rozšířené reality a cestovní ruch s kolegyní Pavlou Štorkovou publikovali články na zahraničních konferencích už přibližně deset let nazpátek a snažili jsme se toto téma zatím teoreticky navrhnout. V podstatě až v poslední době uzrála technologicky doba na to, že bylo možné teoretický koncept zrealizovat. Skutečně v poslední době smartphony a tablety dozrály do takové úrovně, že si většina populace bude moci tuto aplikaci vyzkoušet,“ řekl pro Deník vedoucí projektu Jiří Kysela z Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.

Bádání v archivech

K vývoji aplikace bylo zapotřebí důsledného bádání v archivech, ale i práce s mnoha materiály, jako jsou například dobové fotografie nebo stavební dokumentace. Na veškerých pracích se podíleli nejenom akademici, ale i studenti z Fakulty elektrotechniky a informatiky, Fakulty restaurování nebo chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice.

Týmu studentů se podařilo vypátrat původní podoby staveb, jež se staly důležitými podklady k samotnému vzniku 3D modelů zmizelých památek, které si mohou již nyní zobrazit turisté na mobilních telefonech, tabletech s Androidem, ale také třeba na sociálních sítích. Nejen to, lidé se mohou zapojit i do tzv. interaktivních her, za které mohu získat odměnu v podobě drobných dárečků.

Na aplikaci se podíleli společně s experty z Univerzity Pardubice i firma OWL Media, Destinační společnost Východní Čechy či řada dalších institucí, jež získaly podporu od fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska.

Všem, kdo mají zájem o historii, nebo se chtějí jen podívat a zjistit, jak asi vypadala stavba v daném místě mohou vyhledat webové stránky NEZMIZELO.cz, kde lze nalézt zmizelé památky z měst jako jsou Pardubice a Litomyšl.