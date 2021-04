Přestože rekonstrukce Památníku Zámeček v Pardubicích ještě není u konce, objekt už má svého ředitele. Stal se jím Viktor Janák, jenž bude v čele příspěvkové organizace, která má provoz areálu na starost.

Památník Zámeček | Foto: Archiv

Památník bude připomínat oběti druhého stanného práva, hrdinství českých odbojářů i osvětu dějin druhé světové války, a to například prostřednictvím nadregionálních výstav. „Expozice nekončí rokem 1945, ale pokračuje do současnosti, do doby soudů s nacistickými katany, které v případě pardubického popraviště trvaly do konce 20. století. Tento přesah bude dle mého hrát důležitou roli,“ řekl nový ředitel.¨