Do prostoru Památníku Zámeček v Pardubicích se po loňském úspěchu vrací filmový festival. V červnu nabídne příběh pro celou rodinu, americké válečné filmy i českou tvorbu. Vstupné je dobrovolné.

Festival Zámeček začne 1. června. První promítání proběhne v kinosále Památníku, potom se přesune na louku. | Foto: Luboš Jeníček

Památník Zámeček v Pardubicích nabídne i v letošním roce letní kino. Filmový festival Zámeček začne ve čtvrtek 1. června. Promítat se bude každý červnový čtvrtek, jednou i v sobotu.

Na Mezinárodní den dětí 1. června bude - výjimečně ve vnitřním kinosále - promínut snímek Hranice odvahy z roku 2020. Příběh dětí odehrávající se o Vánocích roku 1942 je mládeži přístupný a bude uveden s českým dabingem. „Snímek, který mimo jiné obdržel Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro děti na Zlín Film Festivalu 2020 a Cenu mladého diváka na Evropských filmových cenách 2021, si ale užijí i dospělí. Začínáme již v 18 hodin," uvedla Kateřina Hloušková z Památníku Zámeček.

Letní kino od 8. června

Následující čtvrtek 8. června se již festival přesune z kinosálu ven na louku před Památníkem, kde proběhne projekce filmu Nezlomný (2014). Ten vypráví příběh olympijského běžce Louise Zamperiniho, který v průběhu 2. světové války vstoupil do armády a v roce 1943 byl zajat Japonci. Snímek, jehož režisérkou je Angelina Jolie, bude zároveň pozvánkou na běh a pochod Po stopách Silver A, který se uskuteční v sobotu 10. června.

V sobotu 10. června večer patří plátno filmu Zátopek. Oceňovaný počin Davida Ondříčka mapuje život běžce Emila a oštěpařky Dany Zátopkových.

Herci se vrací na Kunětickou horu. Ve čtvrtek poprvé zazní Lásko má, já stůňu

Jedním z nejlepších československých filmů odehrávajících se za 2. světové války pořadatelé připomenou letošní 81. výročí heydrichiády. Vyšší princip, film z roku 1960, je zasazen přímo do června 1942 a sleduje dění, které následovalo po vraždě středoškolského studenta nacistickým režimem. Film je na programu 15. června.

„Ve čtvrtek 22. června promítneme Kód enigmy. Film oceněný mimo jiné Oscarem za nejlepší adaptovaný scénář je příběhem o prolomení šifrovacího stroje Enigma, který používalo Německo za 2. světové války, a zároveň příběhem Alana Turinga. Matematika, kryptoanalytika a zakladatele moderní informatiky, který v roce 1952 čelil soudnímu procesu kvůli své homosexualitě. Snímek jsme vybrali i k příležitosti Měsíce hrdosti (Pride Month), kterým je právě červen," přiblížila Kateřina Hloušková.

Parkovací dům u hokejové arény v Pardubicích má zelenou

Film Good Old Czech z roku 2022 festival uzavře. Diváky dostane přímo do dění 2. světové války. Budou sledovat osudy dvou letců RAF – Františka Fajtla, prvního československého velitele britské stíhací peruti, a Filipa Jánského, kterému bylo při útěku z okupovaného Československa jen 17 let. Snímek Tomáše Bojara, který pracuje pouze s archivními záběry, můžete vidět ve čtvrtek 29. června.

„Promítáme vždy od 21 hodin na louce před Památníkem Zámeček. Výjimkou jsou pouze Hranice odvahy, které začínají již v 18 hodin v kinosále Památníku, kam se v případě nepřiznivého počasí přesunou i venkovní projekce," doplnila Kateřina Hloušková. Vstupné na všechna promítání je dobrovolné.

Festival Zámeček.Zdroj: Památník Zámeček