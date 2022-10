Soutěž Stavba roku je největší soutěží v oboru architektury a stavitelství.

Pušky, obušky i deník Himmlera. Památník obětí heydrichiády se brzy otevře

Návrh stávajícího Památníku Zámeček vzešel od architektů Víta Podráského a Jana Žalského.

Památník Zámeček



Expozice Památníku Zámečku funguje i v zimních měsících. Do konce listopadu je pro veřejnost expozice otevřena od úterý do pátku od 13 do 17 hodin a o víkendech a státních svátcích od 10 do 17 hodin. V prosinci bude fungovat v režimu víkendového provozu.

Mezi 79 stavbami přihlášenými do soutěže Stavba roku se probojoval do užší nominace 31 staveb.

„Ze získaných ocenění máme samozřejmě radost, ale největším přínosem účasti památníku v soutěžních přehlídkách i získaných nominacích a cenách je pozornost, které se mu díky tomu dostává, protože témata a dějinné souvislosti, které připomíná, nejsou z nejpřístupnějších, ale je velmi důležité, abychom jim věnovali pozornost,“ sdělil architekt Podráský.

FOTOGALERIE: Vítejte v Památníku Zámeček. Tady bylo nacistické popraviště