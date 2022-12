Z Pardubic do Terezína odjelo ve dvou vlnách 1 258 lidí, většinu z nich později zavraždili nacisté v Osvětimi. Přežilo 92 lidí.

Židovští obyvatelé transportovaní do koncentračního tábora pocházeli z regionu Pardubic, Chrudimi, Vysokého Mýta a Litomyšle. S sebou si mohli vzít jedno zavazadlo na osobu o maximální váze 50 kilogramů. Na seřadištích jim úředníci brali peníze nebo šperky, uvedla ČTK.

"Školní budova byla svojí velikostí vhodná pro soustředění většího počtu lidí, pardubická akademie měla strategickou polohu, nacházela se v těsném sousedství tehdejšího nádraží, což umožňovalo transportované lidi dovést na nádraží v brzkých ranních hodinách, aby se to obešlo bez nežádoucí pozornosti veřejnosti," řekl ČTK archivář ze Státního okresního archivu Pardubice Petr Mücke.

Pardubický student navrhl pamětní desku, která bude připomínat osudy Židů

Na připomínce 80. výročí transportů se podílel Pardubický kraj. "Kraj vyhlásil soutěž na pamětní desku, vyhrál ji student Filip Slach, všechny návrhy byly na vysoké úrovni," řekl náměstek hejtmana Roman Línek. Hejtmanství také hostilo vzpomínkové odpoledne, kde se uskutečnila premiéra dokumentárního filmu Return to Auschwitz. The Survival of Vladimir Munk. Muž přežil koncentrační tábory a žije v USA. Zazněly i další příběhy přeživších Židů.