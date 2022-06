Antonínu bylo v době atentátu na Reinharda Heydricha osm let. On a jeho bratr řádění gestapa přežil, zbytek jeho rodiny ne.

Všichni, kteří byli jakkoliv nápomocni parašutistům, byli usmrceni. Životním posláním osma osmdesátiletého pamětníka je o svém osudu vyprávět a od roku 1989 absolvoval více než 700 přednášek pro děti, mládež i zájemce o historii. „Kurz Komando Vojenské akademie náplní a obsahem odkazuje na výcvik parašutistů západního odboje a pamětní mince je předávána při zvláště významných událostech,“ dodala za Velitelství výcviku - Vojenská akademie Kateřina Ramil.

Parašutista Jiří Potůček

Radista svobodník Jiří Potůček, člen paravýsadku Silver A, na civilním snímku určeném pro protektorátní legitimaceZdroj: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné díloJiří Potůček, kterého ukrývala rodina Burdychových, se narodil 12. července 1919. V roce 1940 nastoupil do československé armády, kde absolvoval radiovýcvik, a v roce 1940 odešel do Velké Británie, kde dále absolvoval kurzy sabotáže, parakurz a radiotelegrafický kurz a zároveň byl jako radista zařazen do výsadku Silver A. Dne 29. prosince 1941 byl vysazen spolu s Alfrédem Bartošem a Josefem Valčíkem.



Jiří Potůček nejdříve vysílal od obce Ležáky a následně z Bohdanče u Pardubic. Zemřel v červnu 1942 u obce Trnová, kde ho ve spánku zastřelil četník.