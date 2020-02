V prvním případě byl původcem hluku muž, který se vrátil z oslavy, ale ztratil orientaci a nakonec i síly, takže po marném hledání svého bytu usnul na chodbě v desátém patře.

Druhý případ byl mohl být vyprávěním nazvaných "O sbalených kufrech a konci lásky". Muž, který neměl kam jít, si ustlal na panelákové chodbě.

Poslední příběh se odehrál ve 14. patře za bílého dne. Oznamovatel měl pocit, že někdo chodí po střeše a chce mu oknem vniknout do bytu. Hlídku přesvědčoval, že občas jsou v jeho oknech vidět cizí nohy. Strážníci pro klid oznamovatele zkontrolovali všechna okna v bytě a také zajištění střechy, které bylo uzamčené. Muži poté nabídli přivolání lékaře, ale ten to odmítl s tím, že pokud by cítil úzkost, vyhledá lékaře sám.