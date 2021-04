Kunětická zmrzlina je mezi Pardubáky už delší dobu vyhlášenou pochoutkou. Ke stánku v malé vesnice pod Kunětickou horou si na ni zvykli jezdit lidé z celého města i okolí. Před několika lety se její provozovatelka Monika Pavlisová rozhodla, že začne domácí zmrzlinu prodávat i v Pardubicích. Díky dvěma pojízdným kárám tak během sezony nabízí špachtlovanou verzi Kunětické zmrzliny v centru města.

Občerstvení se rozvolnění netýká



Od pondělí 12. dubna dojde po delší době k prvnímu rozvolnění stávajících vládních opatření. Nově bude umožněno konání farmářských trhů. „Za přísných hygienických podmínek budou moci otevřít stánky a mobilní provozovny trhovců. Prodávat ale budou moci jen ovoce a zeleninu, květiny a jiné rostliny, jejich plody, osiva, semena, mléko a výrobky z mléka, maso a výrobky z masa včetně živých ryb, vejce, pekařské a cukrářské výrobky, med a výrobky z medu,“ uvedlo Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Z nařízení tak vyplývá, že prodejců občerstvení určeného k okamžité spotřebě se tato vlna rozvolnění nijak nedotkne.

Vzhledem k teplému počasí minulého týdne se po zimní pauze stánek v Kuněticích znovu otevřel. Vnikaly před ním několikametrové fronty lidí, kteří si chtěli první jarní dny zpříjemnit právě zmrzlinou. Oproti tomu pojízdné vozíky do města letos ještě nevyjely.

Brání jim v tom vládní nařízení, které zakazuje jakýkoliv prodej z mobilních prodejen nebo stánků.

„Je to paradox, kterých je ale v tuto dobu spousta. Člověk by měl samozřejmě chránit sebe i ostatní, ale takové nařízení je pro nás opravdu nepříjemné. Sice s ním nesouhlasíme, ale nezbývá nám nic jiného než ho respektovat,“ popsala Pavlisová.

Paradoxem je, že zmrzlinu si tak lidé v Pardubicích mohou koupit v jakémkoliv pevném stánku, obchodě nebo v cukrárně. Pojízdné vozíčky ale musí stále kvůli současným nařízením zůstat zaparkované v Kuněticích.

„Zakázán je prodej v mobilních provozovnách, ve stáncích a v pojízdných prodejnách,“ uvedlo na svém portálu Ministerstvo vnitra České republiky.

Přestože pro Pavlisovou představuje prodej v centru města důležitou část příjmu, zatím ji tato situace nijak neznervózňuje.

Pojízdné stánky se během léta objevují v centru Pardubic i na různých festivalech nebo akcích. V současné době ale kvůli vládním nařízením fungovat nesmí. Foto: Michal KrálZdroj: Deník/Lada Součková„Sezona na prodej zmrzliny venku ještě tak úplně nezačala, i když už bylo pár dní pěkné počasí. Pro prodej zmrzliny z pojízdné káry je potřeba alespoň patnáct stupňů a slunečno, aby tam ti lidé vydrželi. Předpověď počasí na příští týden tak nahrává tomu vše dobře promyslet a nastudovat opatření tak, aby z prodeje nebyl nějaký problém,“ prohlásila.

Káry s Kunětickou zmrzlinou se tak ještě nějakou dobu v centru Pardubic neobjeví. „Pokud bude možné, rádi bychom vyjeli do Pardubic v následujícím týdnu. Zatím sbíráme síly na to, až to všechno opravdu vypukne. Těšíme se, že lidi budou na zmrzlinu chodit natěšení,“ dodala.

Kateřina Špásová