Celoplošná deratizace kanalizačních sítí, při níž se pokládají návnady přímo do kanálu, probíhá v režii společnosti Vodovody a kanalizace.

„Boj s hlodavci v podstatě nikdy nekončí, ale díky tomuto osvědčenému systému deratizace se nám daří držet populaci potkanů a dalších hlodavců ve městě na přijatelné úrovni,“ konstatoval náměstek primátora zodpovědný za životní prostředí Jan Nadrchal.

Problém s potkany je už letitý:

Škodí všude, kde se skladují potraviny, jsou přenašeči nebezpečných infekčních chorob, jako je vzteklina, tularemie, salmonela a podobně. Samice může ročně odchovat i 60 mláďat.

Škodlivým hlodavcům se deratizátoři snaží zničit nory. Firma aplikuje rodencitidy určené k hubení hlodavců a místa zahrne zeminou. V týdenní intervalech tato místa kontroluje a v případě, že škůdci nory obnoví, nástrahu doplňuje. Hotovo je, až když se na daném místě hlodavci neobjeví tři týdny.

A někteří Pardubáci s nimi i žijí:

„Složitější je deratizace v centru města, kde převažují zpevněné plochy, například na Starém městě. Zeleně je tu minimum, a tudíž jsou tu minimální možnosti pokládat nástrahy do nor. Nejúčinnější cestou je součinnost majitelů domů s VaK, tedy souběžné pokládání nástrah do kanálů i do objektů,“ řekl náměstek Nadrchal s tím, že deratizace objektů jde vždy na vrub majitele nemovitosti.

Cílem je především korigovat počet hlodavců v Pardubicích. Vedení města ví, že zbavit se jich úplně není možné. Snaž se tak alespoň dostat populaci škodlivých hlodavců na minimum. Přijatelný stav je pro město tehdy, když dochází k minimu hospodářských škod způsobených činností těchto zvířat.