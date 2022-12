Své brány otevře i zámek. Od 21:30 až do půlnoci bude volně přístupná expozice Pernštejnská rezidence, kaple Tří králů i zámecké věže. Zámek bude přístupný až do pondělí.

Lidé mohou zamířit zpívat na Pernštýnské náměstí nebo do divadla.

„Na náměstí ve 23 hodin začne tradiční Štědrovečerní zpívání České mše vánoční J. J. Ryby v podání Pardubického dětského sboru pod taktovkou sbormistra Zdeňka Kudrnky,“ připomněla mluvčí města Nataša Hradní.

V sobotu ožije zpěvem i divadlo. Tradiční štědrovečerní zpívaní divadelníci chystají na půlnoc.

„Již více než dvacet let se zde o štědrovečerní půlnoci scházejí herci s diváky, aby si společně prodloužili sváteční atmosféru a zazpívali si (nejen) koledy,“ přiblížil mluvčí Východočeského divadla Radek Smetana. Herce doprovodí hudební seskupení Kosteam sdružené okolo ekonomického náměstka divadla Bohumila Kosa. Zazpívat si na jevišti však mohou i ti odvážnější z publika.

Během programu nerozdávají radost jen herci, ale také Nadace Lenky a Romana Šmidberských a pardubický Lions Club, kteří předávají šeky potřebným. Letos to budou finanční dary na rehabilitaci a další léčbu malé Štěpánky Pospíšilové, kterou budou moci podpořit i samotní diváci během tradiční sbírky.

Štědrovečerní procházka

Po dvou letech se obyvatelé Pardubic budou moci vrátit k tradici štědrovečerních procházek po slavnostně vyzdobeném centru města.

„Ti, kteří se do města vydají ještě před slavnostní večeří, mohou využít toho, že od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin bude otevřena Zelená brána,“ dodala Hradní. Pokud zájemci zdolají jejích 154 schodů vedoucích na ochoz budou mít svátečně naladěné Pardubice jako na dlani.

O Štědrém dni i noci se otevřou i pardubické kostely.

