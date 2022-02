„V každém případě by s sebou obě řešení nesla navýšení nákladů s tím spojených. Aby bylo možné náklady za svoz odpadu pro občany i nadále zachovávat na stávající částce, je potřeba využít celou kapacitu kontejnerů,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za oblast životního prostředí Jan Nadrchal.

Podle něj by například každodenní svoz odpadu, který pro město zajišťují Služby města Pardubic, mohl znamenat téměř dvojnásobné navýšení stávající částky. Pardubáci letos stejně jako loni platí za odpad 650 korun.

„Častější svoz je podle mě dobrý nápad, často bojuji s tím, že jsou kontejnery neustále plné,“ poznamenala Šárka z Pardubic.

Mezi nejproblematičtější lokality patří ulice Wintrova II, Věry Junkové, K Lesu, V Ráji, Železničního pluku, Bacháčkova či Branecká.

Svoz odpadu jednou až dvakrát týdně leckde nestačí. Město ovšem upozorňuje na to, že lidé často vyhazují krabice nebo plastové lahve, které nejsou sešlapané. S tím souhlasí i místní. „Také mě to štve, kontejnery jsou nacpané krabicemi a plastem a přitom je popelnice na plast hned vedle a naopak. Lidé by chtěli častější svoz, ale nechápu proč, když neumí pořádně třídit,“ konstatovala Irena s tím, že nepořádek kolem kontejnerů často zapáchá.

„Kromě toho lidé u kontejnerů zřejmě z pohodlnosti odkládají také velkoobjemový odpad, který správně patří na separační dvůr,“ upozornil Nadrchal.

Peníze, které Pardubáci ročně zaplatí za svoz, pokrývají pouze 61 procent nákladů. Přes 400 korun za každého poplatníka doplácí město. „Podle výhledu finanční náročnosti odpadového hospodářství na rok 2022 vyjde likvidace odpadů a s tím související činnosti na téměř 93 milionů korun. Od obyvatel bychom měli na poplatku vybrat téměř 57 milionů, zbývajících zhruba 36 milionů zaplatí město,“ sdělila mluvčí pardubické radnice Nataša Hradní.

Kontejnery na klíč

Pardubice už dva roky zkoušejí také projekt sběru bioodpadu. Na Dubině za rok popeláři odvezli více než 27 tun bioodpadu. Někteří ale snahu města nejenže nechápou, ale dokonce maří.

„Bohužel ani rok nestačil na to, aby někteří lidé vzali vážně naši výzvu a do hnědých kontejnerů nevhazovali komunální ani jiný odpad. Obsah takto kontaminovaného kontejneru už nemůže být v kompostárně zpracován a je uložen jako komunální odpad na skládku," vysvětlil Nadrchal.

„Bohužel ani rok nestačil na to, aby někteří lidé vzali vážně naši výzvu a do hnědých kontejnerů nevhazovali komunální ani jiný odpad. Obsah takto kontaminovaného kontejneru už nemůže být v kompostárně zpracován a je uložen jako komunální odpad na skládku,“ vysvětlil Nadrchal.

Uzamčené popelnice se objeví již v březnu na všech pěti stanovištích.

Část obyvatel z Městského obvodu Pardubice III možnost třídit zelený odpad uvítala, stále je dost těch, kteří jejich snahu o ekologické chování, maří. „Cílem je zamezit tomuto znehodnocování, ale zároveň umožnit občanům nadále bioodpad třídit. Proto bude pro zájemce možné od února 2022 vyzvednout si bezplatně klíč od kontejneru,“ informoval starosta třetího obvodu Vítězslav Štěpánek.

Klíč dostanou jen ti, kteří mají o třídění opravdu zájem. „Přijde mi že je to rok od roku horší, někde to mají zamčené a je to o trošku lepší,“ sdělila Pardubačka Dana.

