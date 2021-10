Po více než dvaceti letech provozu je celkový stav koupaliště špatný. Při plánované rekonstrukci dělníci nezmění kapacitu návštěvníků ani počet vodních atrakcí. Nutná je oprava stávajícího technického zázemí koupaliště. Dohodli se na tom zástupci města, které koupaliště vlastní.

„Chceme-li předejít zavření areálu z důvodů havárie, nesplnění hygienických předpisu nebo nějakého úrazu, tak musíme jednat rychle a rekonstrukce nesnese odkladu,“ řekl zastupitel města Pardubic František Brendl (Pardubáci společně).

Pardubice teď budou hledat finance

Oprava koupaliště si vyžádá asi 140 miliónů korun. Vedení města počítá i s možným zvyšováním cen stavebních prací a materiálu. Do celkové ceny tak projektanti zahrnuli i patnáctimilionovou rezervu. „Doufám, že to odsouhlasí a úspěšně projednají. Koupaliště si to zaslouží,“ řekla Petra z Pardubic, která je pravidelnou návštěvnicí.

Pokud se v rozpočtu na příští rok najdou peníze, město vyhlásí na začátku roku výběrové řízení na zhotovitele. „Předpokládaný termín zahájení rekonstrukce je jaro 2022,“ řekl mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek. Provozovatelé i návštěvníci tak nejspíše přijdou o letní plaveckou sezonu. „Práce by měly trvat 16 až 17 měsíců,“ upřesnil primátor Martin Charvát (ANO). Redaktorka Deníku oslovila Petra Ministra, který má areál koupaliště od města v pronájmu a provozuje ho. Ten se však odmítl k plánované rekonstrukci vyjádřit.

Historie koupaliště



V roce 2020 proběhlo kulaté výročí šedesáti let od otevření letního koupaliště u Cihelny. V minulosti plovárna znamenala rekreační část pro celý Pardubický kraj. Koupaliště mělo plavecký bazén o ploše 3 750 metrů a menší bazén o velikosti sto metrů.



Do roku 1960 měly Pardubice jen přírodní říční plovárny: na Labi Občanskou, Turistickou (dnes loděnice kanoistů Dynamo, slepé rameno Labe), Na špici (soutok řek), Ostende (dnes přístav lodi Arnošt ). A na Chrudimce pod Vinicí měly Vojenskou.

Novinkou bude hřiště na minigolf. „Pro návštěvníka koupaliště, až na některé vnější povrchy, nedojde k tak viditelnému zatraktivnění areálu,“ dodal Brendl. Z toho důvodu město rozhodlo k projektu připojit i návrh na vybudování nového hřiště adventure golfu. „Rozpočet jsme navýšili o 5 milionů korun. V této částce je zohledněna i rezerva neboť samotné náklady na vybudování hřiště by dle současných cen neměly přesáhnout 4 miliony korun,“ řekl Brendl, který je iniciátorem návrhu.

Naposledy se bazén dočkal menší opravy v letech 2004 a 2005. Tehdy firma nahradila vypadané dlaždičky na dně bazénů a umístila tam fólii. Od poslední velké rekonstrukce a modernizace bazénu ale uplynulo už dvacet let. Tehdy koupaliště změnilo celou svou podobu. V areálu tehdy přibyl například tobogan a vodní atrakce.

V současnosti je v areálu koupaliště několik bazénů, brouzdališť, toboganů i skluzavek. Všechny tyto atrakce ale potřebují moderní technické zázemí.