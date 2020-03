„V Česku je 10 milionů lidí, kteří konečně vytáhli, co mají nakoupeno. Většinou mají ale jednorázové roušky, které jim brzy dojdou, proto je potřeba šít látkové, abychom byli o krok napřed,“ řekl Vít Zajac, který spolupracuje se skupinou Roušky Pardubice. Tato skupina se skládá z několika švadlen, šiček, řidičů ale třeba také servisáka, který spravuje šicí stoje. Navíc je doplněná o hromadu lidí, kteří denně přinášejí látky a další potřebné materiály. Skupina tak za den vyrobí až tisíc roušek, které rozdává zdarma, ale to pořád nestačí.

„Pro Pardubice se sto tisíci lidmi a velkou nemocnicí je to stále nedostatečné. Je třeba, aby se zapojil každý, kdo má ruce, nohy a šicí stroj,“ vyzval Pardubáky Zajac. Za své to vzali například kluci, kteří stojí za značkou Pardubickej lajf a kteří místo triček šijí roušky zdarma. I tak je ale třeba, aby se zapojili další. Kdo nemá šicí stroj, může přispět látkami, gumičkami, tkalounem a dalším materiálem, nebo může přijít pomoci se žehlením. „Vypotřebovali jsme skoro všechny látky, které jste nám darovali. Díky, že je po celý den nosíte, hodí se jakýkoliv kus bavlněné látky. Nedostatkovým zbožím jsou nyní také gumičky,“ vzkázal za Pardubickej lajf Michal Chlumský.

Materiálem pro výroby roušek by měla být stoprocentní bavlna. Před každým použitím je třeba roušky sterilizovat, bavlněné roušky vyvařte při 100 °C po dobu 30 minut. Před nasazením roušky si musí její uživatel umýt ruce, roušky by se měl dotýkat jen na okrajích a po nasazení na ni již nesahat.

Kam s rouškami a látkami?



Hotové roušky mohou lidé nosit především do Pardubické nemocnice – budova Informací (č. 15).



Přinést je mohou i do prodejny Žabka naproti Grandu (do 20 hodin) a do Galanterie na Karlovině (do 17 hodin).



Materiály (látky, gumičky, tkaloun,…) mohou zanést na adresy Kosmonautů 190 a Devotyho 807 (od 16 do 18 hod.)

Roušky šijí i operátorky radničního call centra

Švadleny na telefonu. Call centrum, které spustil Magistrát města Pardubic, se proměnilo v šicí dílnu. Když zrovna operátorky nepomáhají na lince a telefony jsou chvíli položené, využívají své šikovné ručičky a šijí roušky pro potřebné.