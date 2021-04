Strategické místo v blízkosti historického centra města několik let chátralo. V roce 2017 pozemek odkoupila olomoucká developerská společnost Redstone Real Estate a navrhla stavbu multifunkčního moderního centra. „Naším cílem je vytvořit nový typ centra, které bude poskytovat široké spektrum služeb pro všechny věkové kategorie. Chceme maximálně využít potenciál této jedinečné lokality a vytvořit jak architektonicky, tak i kvalitou samotného provedení takové místo, kde se lidé budou rádi scházet, bavit se a trávit svůj volný čas,“ řekla projektová manažerka firmy Naďa Medunová. Dodala také, že součástí budou i nezbytné parkovací plochy.

Lidé mají strach o parkování

Právě otázka ohledně dostatku parkovacích míst rozpoutala mezi obyvateli Pardubic na Facebooku debaty. Ještě před tím, než společnost rozhodla o využití pozemku ke stavbě obchodního centra, totiž sloužilo toto místo jako parkoviště. Vzhledem k tomu, že v okolí autobusového i vlakového nádraží je míst k parkování dlouhodobě nedostatek, výstavba obchodní galerie celou situaci znovu významně zkomplikovala. „Vzhledem k tomu, že to bude přímo naproti nádraží, bylo by vhodné tam místo dalšího obchoďáku udělat obrovský parkovací dům, protože s parkováním je to u nádraží opravdu příšerné,“ napsala v diskuzi na sociálních sítích jedna z komentujících.

Obavy lidí z nedostatku parkování nebo z dopravní neprůchodnosti ale firma vyvrátila. „V rámci projektu dojde ke zkapacitnění dopravní obslužnosti. Na vlastní náklady v prostoru přednádraží vybudujeme nový jízdní pruh, čímž naplníme podmínku města,“ vysvětlila Medunová.

Přestože se mezi lidmi na sociálních sítích rozpoutaly debaty nad potřebností dalšího nákupního centra ve městě, ne všichni jsou k němu skeptičtí. „Nákupní středisko před nádražím mi nepřijde jako špatný nápad, naopak se na něj těším. Když bude totiž člověk čekat na vlak, může si tam zkrátit čas. Navíc by to mohlo přinést i nová pracovní místa ve městě,“ řekla Alena Mrvíková z Přelouče, která vlakem do Pardubic cestuje pravidelně.

I veřejně dostupné vizualizace centra vyvolaly mezi lidmi v Pardubicích protichůdné názory. Zatímco někteří vidí jen další šedou stavbu, jiným se návrh nové nákupní galerie líbí. „Musím říct, že návrh je za mě pěkný. Oproti té ostudě, co tam byla předtím, nesrovnatelné,“ napsal jeden z komentujících. Celý projekt je koncipován v duchu moderní evropské architektury a na jeho návrhu se podílela i světově uznávaná architektonická společnost Chapman Taylor. „Nechceme, aby to byla jen další betonová kostka, snažíme se o funkční stavbu, která bude mít široké využití,“ dodala Medunová.

Název vyberou sami Pardubáci

O tom, jaké jméno centrum ponese, se ale teprve rozhoduje. Společnost vyhlásila veřejnou anketu, ve které mohou lidé pro nově vznikající obchodní galerii název sami navrhnout. Ten nejlepší potom vybere odborná porota. „Vždycky je lepší, když název souzní s místem i s lidmi ve městě. Chtěli jsme lidi oslovit a vtáhnout je do projektu,“ vysvětluje Medunová. Mimo anketu se v komentářích na Facebooku se objevily návrhy jako Parcent, OC Labe nebo Krychlič city, jako vzpomínka na nedávno zemřelou ikony města Václava Kulhánka. Komentující také několikrát zmínili možnost zachovat původní název objektu, tedy Hobé. Do ankety se mohou lidé zapojit do 14. května. Na autora vítězného návrhu čeká mimo pojmenování centra jím vymyšleným názvem i věcná odměna.