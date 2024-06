Mgr. Barbora Komínková

Pracuje v Domě dětí a mládeže BETA Pardubice jako pedagog volného času už 17 let a Pohybovému studiu se věnuje více než 20 let. V červnu roku 2023 se se svými svěřenkyněmi zúčastnila evropského tanečního poháru, kde se její skupina stala ve věkové kategorii dětí absolutními vítězi. Za dobu Bářina působení přivezly taneční soubory do Pardubic desítky titulů mistra republiky, a dokonce tři tituly mistra Evropy.

Zdroj: Město Pardubice