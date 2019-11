„Jsem nadšený, kolik lidí přišlo. Byl jsem včera na demonstraci na Letné. Vzali jsme si z ní inspiraci a přivezli jsme ten zážitek těm, kteří na Letné být nemohli, sem do Pardubic,“ uvedl jeden z pořadatelů pardubické nedělní akce Jan Smeták.

Lidé si vyslechli koncert pro demokracii i zážitky přímých účastníků listopadových událostí v roce 1989. „Na včerejší demostraci jsme nebyli, ale nehnula jsem se od televize, moc mě to zajímá. Jsem nadšená z toho, že se něco takového koná v Pardubicích,“ uvedla Vláďa Masopustová z Pardubic, která už se zúčastnila i jedné velké akce pořádané Milionem chvilek v hlavním městě. A jak vzpomíná na listopad 1989? „Bylo mi tehdy 23, žila jsem v Chlumci nad Cidlinou a byli jsme obrovsky nadšení, teď už jsme spíš naštvaní, ale mám radost, že se něco děje,“ dodala Vláďa Masopustová.

„Je co oslavovat, třicet let svobody je velký důvod,“ přidala se pardubická muzikantka Zuzana Grohová, která na akci i vystupovala. „Myslím si, že je zase čas na změnu k lepšímu,“ dodala. 17. listopad 1989 strávila se členy kapela Vodáci, ve které hrála. Měli koncert v jedné osadě v Toulovcových maštalích. Co se stalo v Praze, se dozvěděla až druhý den od své sousedky.

Řada Pardubáků se po skončení akce v mlýnech přesunula před Východočeské divadlo, kde se od 17 hodin vzpomíná na rok 1989.