Padubice a sousední Chrudim se letos stanou pro řidiče městy nočních můr. Dvě nejfrekventovanější městské ulice v obou sídlech čekají výrazná dopravní omezení. Po pardubickém Wonkově mostě, který spojuje centrum s Polabinami a v červnu začne jeho rekonstrukce, projede denně 33 tisíc aut, o polovinu menší provoz je pak na mostě na městském okruhu v Chrudimi u Tesca, který bude 18. března dokonce zcela uzavřen.

Rekonstrukce mostu Milady Horákové začne již 18. března | Video: František Pilný

Obě uzavírky dvou stěžejních silnic v dvou největších městech Pardubického kraje se budou celý červen a červenec časově překrývat. Zatímco v Chrudimi by poté měly být práce hotovy, v Pardubicích si řidiči vydechnou až příští rok na podzim.

V Chrudimi hrozí, že úplná uzavírka mostu způsobí pětiměsíční dopravní zácpy na celém městském okruhu, který bude jedinou objízdnou trasou. Kdo pojede z Tesca k nemocnici, místo půl kilometru najede 5,5 kilometru průtahem plným aut, semaforů a kruhových objezdů, na kterém se provoz ve špičkách pomalu šine i nyní. Alternativou bude uzavírku objet přes Slatiňany a zpět k nemocnici přes Presy (6,6 km), což je ovšem úzká a už taktéž frekventovaná silnice. Pokud by se někdo chtěl vyhnout zácpám i za cenu pořádné zajížďky přes Slatiňany, nájezd na obchvat u Orle a sjet z něj u Kauflandu, najede dokonce 10,1 km.

Mapa objízdné trasy přes Chrudim:

Mapa objízdné trasy přes ChrudimZdroj: ŘSD

Ucpanou Chrudim kvůli uzavírce mostu u Tesca si řidiči vyzkoušeli už v listopadu při jeho krátkodobé uzavírce, ve špičce trvala jindy několikaminutová cesta od Tesca k nádraží 50 minut. Omezení se navíc nebude týkat jen mostu, ale celé ulice Milady Horákové od Guláška až po nemocnici, provoz zde bude kvůli opravě silnice a chodníků někdy jednosměrný. Radnice Chrudimi navíc využije dopravního kolapsu po zavření mostu a u Tesca postaví parkoviště pro sídliště U Stadionu.

Wonkův most v Pardubicích naproti tomu zůstane otevřen, místo čtyř průhů však bude provoz, který je tady hustší než na většině českých dálnic, sveden jen do dvou. Takže se 1. června stane pořádým špuntem mezi pravým a levým břehem Labe. Pouze v režimu 1 + 1 navíc bude most průjezdný až do října příštího roku, kdy má být rekonstrukce hotová.

„Provoz se bude posouvat po šířce mostovky v závislosti na tom, kde zrovna budou probíhat práce. Stavaři budou pracovat zejména v útrobách mostu. Důležité je, že most Pavla Wonky bude vždy průjezdný – i pro MHD, kde jen dočasně dojde k nahrazení trolejbusů autobusy,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

