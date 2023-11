/ANKETA/ Podívejte se jaké novinky chystají letos pořadatelé adventních trhů v Pardubicích. Známe program i ceny. Adventní trhy potrvají na pardubickém Pernštýnském náměstí od 2. prosince až do Štědrého dne. Oproti předchozím letům nabídnou i několik novinek, změnil se i pořadatel.

Pravou vánoční atmosféru přinese i letos do Pardubic oblíbená akce Advent s vůní perníku. Místní kavárny, cukrárny a nově i restaurace budou provoněné touto tradiční a oblíbenou pochutinou. | Foto: Město Pardubice

Vedení města reagovalo na stížnosti lidí na předešlé roky adventních trhů na Pernštýnském náměstí. Místní si často stěžovali, že stánky jsou zklamáním. Někteří návštěvníci pak trhy označili dokonce za ostudu. Vedení města si tak rozhodlo, že adventní program letos připraví nový pořadatel.

Máša Agency, která se letos postará o předvánoční atmosféru ve městě, slibuje řadu novinek a nabitý program.

Letošní vánoční strom pro Pernštýnské náměstí.Zdroj: Město PardubiceAdventní trhy začnou v sobotu 2. prosince a potrvají až do neděle 24. prosince. První adventní neděli se v 17 hodin na Pernštýnském náměstí tradičně rozsvítí vánoční strom.

„Ten bude letos dovezen z Jezbořic, ze zahrádkářské kolonie od manželů Kováčových,“ popsala mluvčí města Iveta Koubková s tím, že Pardubickým vánočním stromem se stejně jako loni letos stane smrk ztepilý vysoký zhruba 15 metrů.

Hlavním bodem vánočního veselí zůstane program na Pernštýnském náměstí, kde bude 30 stánků.

„Důležité je říct, že po celou dobu vánočních trhů bude otevřeno všech třicet stánků. Nebude to jako loni, že třeba nějaká část byla zavřená,“ řekl Radek Mašík z Máša Agency s tím, že se snaží přilákat do Pardubic více turistů.

„Víme, že v minulosti byla kritika na skladbu stánků, proto jsme se snažili sehnat, co nejvíce řemeslných stánků, jako jsou dekorace, adventní věnce nebo malované věci,“ přiblížil za organizátory Mašík, který zároveň přiznal, že hlavní část stánků bude patřit občerstvení.

O víkendu ale přibydou i řemeslníci, kováři nebo dráteníci.

Bistro i Ježíškova dílna

Velkou novinkou bude vyhřívané bistro na náměstí, kam si lidé mohou zajít na vánoční speciality.

„Bude to velký, vyhřívaný party stan, kde si lidé dají třeba řízek s bramborovým salátem nebo rybí polévku. Otvírat se bude od 12 hodin, takže si tam lidé budou moci dojít klidně na oběd. Budou tam i denní meníčka," popsal Mašík s tím, že ze stanu bude výhled na pódium, takže návštěvníci budou moci sedět v teple a zároveň pohodlně sledovat program na pódiu.

Pořadatelé ale cílí hlavně na děti. Na náměstí tak vyroste Ježíškova dílna, kde si děti budou moci denně vyrobit vánoční výrobky a nebude chybět ani Ježíškova pošta, naučná stezka po centru města nebo kolotoč. Novinkou pak bude vánoční mašinka, která bude od čtvrtka do neděle vozit děti.

„Cena se bude pohybovat od 30 do 50 korun, ty další atrakce by se měly pohybovat od 50 do 80 korun, takže je to v ceně do stokoruny,“ přiblížil Mašík. Detaily pak zájemci najdou na webu adventních trhů. Na náměstí nebude chybět ani tradiční betlém a zvonička. Zelená brána a výstavní prostor Mázhaus připravily pro návštěvníky čekající na příchod Ježíška navíc vánoční dílničky.

Dalším centrem předvánoční atmosféry budou letos Automatické mlýny, které se tak vrací ke své tradici. Trhy tu začnou také v sobotu 2. prosince a budou se konat každý víkend až do soboty 23. prosince.

Takhle jste vloni zpívali s Deníkem koledy. Oblíbená akce Česko zpívá koledy se letos uskuteční 13. prosince:

Zdroj: DENÍK/Pavlína Roztočilová

„Každý víkend bude nabídka stánků různorodá, protože se budou stánky obměňovat,“ přiblížila Mariana Smetanová, spolumajitelka Automatických mlýnů.

Navíc v areálu nedávno otevřené kulturní památky bude vyhlídkové kolo s motivy perníku, dělané přímo pro Pardubice.

Advent s vůní perníku

Všechno bude spojovat typická vůně perníku, která letos nebude jen v pardubických kavárnách, ale vyrazí přímo do města. Do akce se zapojilo 33 kaváren, které připraví na 55 perníkových specialit. Ty si navíc návštěvníci mohou nechat dát do speciálních hrníčků. Červený hrnek s motivy Pardubic si lidé mohou koupit za stokorunu.

„Kavárny, které se do akce zapojily, poznáte podle vylepeného označení „Advent s vůní perníku“ na dveřích. Věříme, že si provoněnou předvánoční atmosféru v Pardubicích užijeme,“ popisuje Miloslava Christová, ředitelka Turistického informačního centra Pardubice.

Letos poprvé si Pardubáci a návštěvníci krajského města vychutnají také kouzelně osvětlené zámecké valy. Pořadatelé navíc slibují, že více světýlek a dekorací se objeví v centru města.

„Budeme dekorovat domečky, stromy na náměstí, v centru bude i světelná vstupní brána, takže se světýlky hodně pracujeme. A k tomu patří i výstava Světla vyprávějí, která běží na zámku a musím říct, že jsem příjemně překvapen, že má opravdu statisícové návštěvnosti,“ dodal Mašík.

Část programu se navíc ponese v charitativním duchu.

Jméno pro vánoční strom Veřejnost může určit, jak se bude letošní vánoční strom jmenovat, a to díky anketě, kterou spustilo Turistické informační centrum Pardubice ve spolupráci s organizátory vánočních trhů, agenturou Máša Agency. Zájemci mohou svůj tip zaslat prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na odkazu https://pardubice.eu/anketa.

„Radnice propůjčila hudební sál charitativnímu vánočnímu jarmarku Andělka pomáhá, koupí ručně dělaných výrobků podpoří jeho návštěvníci onkologicky nemocné děti. O dva týdny později, v sobotu 16. prosince podpoříme vážně nemocné děti ještě jednou, a to charitativní akcí na adventních trzích při akci s názvem Dobročinný šálek,“ popsala náměstkyně primátora Jiřina Klčová.

Pardubáci nepřijdou ani o tradiční program na zámku nebo knihovně, vánoční mši, zpívání koled v divadle nebo Štědrovečerní procházku, která se v Pardubicích pořádá od roku 1998.

