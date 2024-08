Začala navštěvovat různé lékaře a řešit, co se teď bude dít. V tu dobu poprvé vyvstala varianta amputace. Přestože se myšlence na ní nějaký čas bránila, uvědomila si, že je to nezbytné. „Bála jsem se, co bude potom, jestli se budu moct vrátit k tomu, co miluji,“ svěřila se. Obávala se také toho, že druhá nemocná noha, nezvládne náhlou zátěž a bude nutné amputovat i ji. „Říkala jsem si ale, můžu si teď sednout na zadek a v 60 litovat, že jsem nic nezažila, nebo teď můžu normálně žít, a když mi v 50 vezmou druhou nohu, budu žít normálně dál,“ popsala Barbora svůj přístup. Proto ještě v prosinci, tři měsíce před amputací vyšla Sněžku s již ochrnutou nohou a o berlích. „Nikdy jsem se nenechala ničím zastavit,“ sdělila.

Nohy sice neměla úplně vyléčené, ale byla schopná fungovat. Svými omezeními se nenechala zastavit a vedla normální život. Pracovala v reklamní agentuře, hodně cestovala a chodila po horách. „Vždycky jsem si říkala, že když mi něco nejde a je to pro mě nemožné, tak to prostě budu zkoušet tak dlouho, dokud to nepůjde,“ usmála se.

Bolesti, které ji ale začaly bránit v normálním fungování, byly nakonec tím, co jí pomohlo se definitivně rozhodnout pro amputaci. Operaci podstoupila letos na přelomu března a dubna v Ústí nad Labem. Když se po ní probudila, na chvíli si myslela, že nohu stále má. „Pořád jsem ji cítila a říkala si, že se jim ji asi podařilo zachránit,“ popsala, jak se po probuzení z narkózy cítila.

Když dostala do ruky telefon, začala si psát s kamarádkou o tom, že nohu nejspíše stále má, ale že se ještě nepodívala. „Ona mi říká, prosím tě, třikrát se nadechni a koukni se. Tak jsem to udělala a ta noha tam opravdu nebyla,“ svěřila se, že v tu chvíli to byl hrozně zvláštní pocit, který se ani nedá slovy popsat.

Postupně začala zkoušet, jaké to je nohou hýbat. Překvapilo ji, že bolest nebyla tak silná, jak čekala. Přisuzuje to tomu, že za svůj život zažila mnoho operací a horší bolesti. Přesto ji velmi překvapily fantomové bolesti, které byly někdy velmi intenzivní.

Domů z nemocnice šla po pěti dnech od operace, což je velmi rychlé. „Doktor mi totiž řekl, že mě propustí, až se naučím chodit o berlích,“ pousmála se Barbora. Myslela si, jak to bude snadné, protože na berle byla zvyklá už předtím. Ale najednou měla úplně jinou stabilitu a rovnováhu, a až tak snadné to nebylo. I přes to se to ale naučila rychle, protože byla velmi odhodlaná jít z nemocnice domů.

Proces celkového hojení ale probíhal delší dobu. „Kvůli fantomovým bolestem se mi občas stávalo, že jsem třeba v noci vstala z postele a normálně šla, protože jsem si myslela, že tu nohu stále mám. A tak jsem spadla, poranila se a tím se to hojení zase prodloužilo,“ povzdychla si. První protézu proto dostala až po třech měsících.

Když s ní poprvé zkusila chodit, tak to pro ni byla obrovská euforie. Bylo to totiž poprvé, co si vyzkoušela normální chůzi. „Kvůli mé vadě jsem vlastně nikdy normálně nestála na celé ploše chodidla. A tohle byla situace, kdy jsem si to poprvé vyzkoušela,“ usmála se.

Radost z toho, že mohla chodit, byla tak silná, že trénovala klidně několik hodin denně, což vedlo k tomu, že jí protézu zabavili. „Vždycky jsem byla člověk, co všechno dělal na sílu, a tak jsem to praktikovala i v téhle situaci,“ svěřila se. Od té doby ji zatím zpátky nedostala.

Chtěla se k běžnému životu vrátit co nejdříve, ale to nebylo možné. Proto byla donucená trochu zpomalit. Neustále věřila tomu, že jediné, co jí pomůže, je sport, ten ji ale lékaři zakázali. Z toho důvodu se po několika letech vrátila zpět k malování. „Nejraději maluji přírodu a moje milované hory. Když mám ale špatnou náladu, tak maluji postavu bez nohy. Když se mi ale nálada zlepší, tak jí tu nohu vždy domaluju,“ smála se Barbora.

V průběhu léčby pro ni bylo velmi náročné se srovnat s tím, že je najednou odkázaná na pomoc svého okolí. „Připadala jsem si jako rozmazlený fracek, protože mi mamka musela se vším pomáhat, vše mi nosit a podávat,“ svěřila se, že nakonec začala dělat například to, že když si potřebovala odnést talíř nebo hrnek, tak ho sunula po zemi, aby si nemusela říct o pomoc.

Náročné pro ni bylo i říct svému okolí, že vůbec o nohu přišla a potom i poprvé vyjít ven. „Lidé prostě koukají a je dost nepříjemné,“ sdělila. Občas mívají i nevhodné poznámky nebo dotazy, to se ale podle ní děje spíše v online prostoru, kde se nevhodným komentářům nedá vyhnout.

Vyrovnat se se situací jí hodně pomáhaly internetové skupinky, kde se spojila s lidmi, kteří se nacházeli ve stejné životní situaci jako ona sama. Zde si i předávali různé rady a triky, které člověk jen tak na internetu nenajde.

Také si vytvořila bucket list. Má na něm menší i větší cíle. „Některé z těch cílů jsou úplně základní denní úkony. Například to, být si schopná ustlat postel. Pro běžného člověka je to snadný úkol, ale pro ampuťáka bez nohy to je dost náročné,“ vysvětlila. Některé z políček na seznamu si už ale odškrtla jako splněné. „Když jsem měla na chvíli protézu, tak jsem šla po venku se zmrzlinou v ruce a byl to skvělý pocit. Nebo jsem sama upekla bábovku,“ usmála se. Doplnila, že nejvíce se ale těší na to, až jednou bude moct jít sama po parku a v ruce si bude schopná nést kávu.

Mezi většími cíli má například to, se vrátit zpět do hor a začít znovu sportovat. „Mým hodně vzdáleným snem je Pacifická hřebenovka. A taky bych se ráda zúčastnila běžeckého závodu. Jakéhokoliv, protože až se dostanu na tu úroveň, že bude schopná sama běžet, tak vím, že jsem se přiblížila zpět k tomu normálu,“ popsala.

K horám se ale postupně vrací už teď, několik měsíců po amputaci. Teprve před měsícem dostala povolení chodit a už má za sebou několik tras. Začala na etapy procházet stezku Českem. V první fázi ušla 30 kilometrů za dva dny, v druhé 40 kilometrů a v té další 16. Bez protézy, na jedné noze a o berlích. „Vím ale, že těch 40 kilometrů je takový můj strop, ale je skvělé vědět, že to zvládnu,“ pousmála se hrdě.

Myšlenka na to, že jednou tuhle stezku kolem České republiky projde je to, co jí přináší motivaci. Už během svého pobytu v nemocnici a během léčby si kreslila mapy a plánovala treky. „Od začátku jsem si říkala, v pohodě, tak třeba nebudu moct řídit nebo dělat jiné věci. Ale hory a vodu, tak to mi nikdo nevezme,“ uzavřela.

O své cestě Barbora informuje na svém instagramovém účtu, kde sdílí své zážitky z amputace, léčby, denního života, ale i ze svých cest po horách. V současné době ji čeká rehabilitační pobyt a učení se na novou protézu. A i když pro ni život do teď nebyl zrovna snadný, tak se nevzdává a těší se na to, kam jí „nohy“ ještě zavedou.