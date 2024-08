Objekt v dukelském lesíku byl kdysi oblíbeným místem mnoha Pardubáků. Fungoval jako sportovní a odpočinkový areál s posilovnou, saunou a restauračním zařízením. Vlastnila ho TJ Lokomotiva, pak přešel do majetku města. Všechny plány na nové využití nemovitosti ztroskotaly a opuštěná stavba chátrala. Nakonec byla demolice vzhledem ke stavu objektu nevyhnutelná.

Práce jdou moravské firmě dle harmonogramu bez větších problémů, zbourána je drtivá část obvodového zdiva dvoupodlažní budovy, odpadový materiál už je roztříděn na kupy se sutí, železem, dřevem a ostatním odpadem. „Ještě budeme muset vykopat bazén, ale jinak jde všechno, jak po drátku,“ řekl reportéru Deníku pracovník demoliční firmy přihlížející nakládání suti. Stavbu si firma převzala v červenci a smluvně se zavázala, že ji do tří měsíců dokončí.

„Hrála se tady i druhá liga v kulečníkových sportech, to vše vzalo po převzetí městem za své,“ zavzpomínal Jiří Klicpera, bývalý předseda TJ Lokomotiva Pardubice. Ta se po sloučení s Olympikem Pardubice stala vlastníkem objektu i přilehlých pozemků, jenže později vše přešlo do majetku města.

Město Pardubice totiž oddílu zapůjčilo finanční prostředky na nákup jiné nemovitosti Na kopečku, aby v nich TJ Lokomotiva mohla mít sídlo a mohla zde zároveň provozovat stávající sportovní klubovou činnost. Tím se došlo k finančnímu narovnání. „Je mi z toho smutno, ale svědčí to o tom, jak město Pardubice nakládalo se svým majetkem. Přes deset let se o nic nestarali, bylo jim jedno, co se s Bobrem děje,“ dodal Klicpera.

Podobný názor má i bývalý starosta Městského obvodu Pardubice V – Dukla Jaroslav Kňava (ODS). „Město se na Bobra doslova vykašlalo. Vůbec se mi nelíbí, že se to má celé zdemolovat. Viděl jsem ještě šanci v rekonstrukci na moderní areál, rozhodnutí zastupitelů ale akceptuji. Jako malá radnice jsme tehdy měli na té velké vždy malé slovo,“ řekl exstarosta Kňava. Ten chtěl areál rozšířit například i o nohejbalové hřiště.

Na demolici vyčlenila pardubická radnice dvanáct milionů korun, do soutěže o zakázku se nakonec přihlásilo čtrnáct firem. Nejlepší nabídku podle registru smluv podala firma PB SCOM z Hranic, která ji byla ochotna udělat za 2,226 milionů korun.

Navržená cena se už tehdy nezdála Janu Hrabalovi, který je náměstkem pardubického primátora zodpovědným za dopravu, investiční výstavbu a správu majetku města. „Na radě města jsme výši vyprojektované částky detailně diskutovali. Očekávali jsme, že otevřená veřejná soutěž cifru výrazně srazí,“ uvedl Hrabal.