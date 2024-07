V tuto chvíli pořádáme tato setkání v prostorech Everything v Pardubicích každou poslední středu v měsíci s výjimkou prázdnin. Na setkání v průběhu času začali chodit nejenom onko pacienti, ale i jejich známí či rodina. Pro všechny to má určitý terapeutický účinek. Ale samozřejmě to nemůže nahradit odbornou psychologickou pomoc.

Jsou to setkání nejenom onkologických pacientů, ale přijít může vlastně kdokoliv. Ke vzniku mě inspirovala anonymní setkávání alkoholiků. Líbila se mi myšlenka toho, že onkologičtí pacienti budou moct přijít na místo, kde se budou cítit bezpečně. Budou moct zahodit ty paruky a mluvit o všem, o čem třeba nechtějí mluvit se svými blízkými. Budou si moct předávat rady a tipy a společně si postěžovat s těmi, kdo to mají stejně, jak je to vlastně celé na nic.

Ono to nezačalo hned spolkem. Když jsem byla na operaci s kolenem, tak jsem měla hodně volného času na přemýšlení. Napadlo mě, že bych mohla vytvořit kalendář, z jehož výdělku by peníze putovaly na psychologickou pomoc onkologickým pacientům. Ale postupně ten nápad začal chytat úplně jiný neuvěřitelný směr.

Díky Anetě Kalinové a jejímu spolku Atena funguje například v Pardubicích onkoTAXI. To je jedna z forem pomoci pacientům s rakovinou. Díky ní mohou po krajském městě jezdit do tří kilometrů za 49 korun a každý další kilometr mají za 25 Kč. V současné době tato služba funguje už i v Přelouči nebo Chrudimi.

Mluvila jste o tom, že psychologická pomoc pro vás byla tím hlavním tématem. Podařilo se vám splnit to, že ji můžete poskytovat?

Ano, navázali jsme spolupráci s Hedepy. Je to platforma, která poskytuje online psychoterapii. Nabídli nám určitý budget, díky kterému můžeme lidem, kteří na to nemají peníze, dopřát terapii. Je skvělé, že díky tomu mohou dostat okamžitou pomoc ve chvíli, kdy ji skutečně potřebují a nemusí čekat několik měsíců na to, než je někdo na sezení objedná. Zároveň když na tom nejsou dobře, tak nemusí nikam chodit, protože to celé funguje online.

Nabízíte i pomoc rodinám a dětem o co se přesně jedná?

Jmenuje se to Atena dětem. Je to projekt, který pomáhá rodinám, které kvůli onkologickému onemocnění přišly o jednoho z rodičů. Nechtěli jsme, aby to byla jednorázová pomoc, ale dlouhodobá. Proto v projektu budeme podporovat děti v delším časovém horizontu, až do jejich plnoletosti. Nejedná se ale pouze o finanční podporu. Jde v tom i o to, že když třeba dítěti zemře tatínek, s kterým spolu chodili hrávat fotbal, tak my se pokusíme získat partnerství s nějakým fotbalovým klubem, který zabezpečí pro chlapce tréninky. A s tím, jak dítě bude růst, tak i naše pomoc se bude měnit podle jeho potřeb. Chceme tu být i pro pozůstalého rodiče, aby věděl, že na to není sám, a když napíše, že potřebuje naši pomoc, tak my uděláme vše pro to, aby ji dostal.

Na stránkách nabízíte i mapu pomoci. Co se v ní nachází?

V současné době se mapu snažíme dávat do kupy. Naším cílem je vytvořit reálnou mapu České republiky, ve které budou k dohledání všechna místa, která by se mohla onkologickému pacientovi hodit. Od odborníků, přes centra pomoci, psychology, hlídání pro děti, úklid domácnosti, ale třeba i půjčovny paruk.

Co je to onkoTAXI?

To je další forma pomoci, kterou nabízíme. Pacienti jsou často v důsledku léčby oslabení a nejsou třeba schopni sami řídit a jízda v MHD je pro jejich zdraví nebezpečná. Proto jsme se spojili s firmou MY TAXI v Pardubicích a domluvili se, že onkologické pacienty budou vozit za co nejnižší ceny. Po městě je cena do tří kilometrů 49 korun a každý další kilometr za 25. Zařídili jsme si na onkoTAXI ochranou známku, která zaručuje, že všechny taxi služby, které budou službu onkoTAXI zajišťovat budou pro onkologické pacienty jezdit za jednotnou cenu. V současné době tato služba funguje už i v Přelouči, Kolíně, Chrudimi, Čáslavi a v Olomouci. Aby ji lidé mohli využívat, tak se stačí zaregistrovat na našich stránkách do Klubu onko rváčů.

Nabízíte ještě nějakou jinou pomoc?

Máme například vlastní sociální pracovnici Sabinu Stránskou, která je schopná pomoci každému, ať už v Pardubickém kraji nebo kdekoliv jinde v republice. A jedinečnou spolupráci máme s tatérkou Terezou Tillmann, která našim klientům po mastektomii tetuje prsní dvorce, bradavky a samozřejmě i obočí a další kosmetické úpravy. Na našich sociálních sítích jsme také rozjeli sérii příspěvků: Víte, že? V ní se pokoušíme informovat o tom, co třeba mají pacienti za možnosti, co všechno hradí pojišťovna nebo i různé zajímavosti, které často ani sami pacienti nevědí. Například to, že onkologičtí pacienti by neměli citrusy. Nebo když ženě při operaci prsou vezmou lymfatické uzliny, tak na té straně si nesmí nechat brát krev, měřit tlak nebo by na ní neměla nosit hodinky či prstýnky.

A co plánujete do budoucna?

Teď se zaměřujeme na zmíněný galavečer, který se bude konat 20. 9 2024 na zámeckém návrší v Litomyšli. Tam pokřtíme kalendář a spustíme jeho prodej a představíme projekt Atena dětem. Z dalších projektů máme v plánu ve spolupráci s klinikou Multiscan v Pardubicích vytvořit takový návod na to, jak léčbou procházet, jak všechno na sebe navazuje, co toho pacienta čeká. S Homea Clinic osvětová videa a preventivní programy. Aby měli lidé všechny informace na jednom místě a nemuseli si je třeba googlit, protože to je to nejhorší, co člověk může udělat.