Rada Pardubického kraje vyhlásila otevřenou mezinárodní architektonickou soutěž s názvem Rozšíření Gočárovy galerie v Automatických mlýnech. Cílem je upravit dostavbu moučného sila z padesátých let minulého století. Předsedou poroty, která o výsledku soutěže rozhodne, bude uznávaný architekt Josef Pleskot.

Současná soutěž přímo navazuje na první etapu vybudovaného nového sídla Gočárovy galerie v Automatických mlýnech, která umožnila přemístit do nových, architektonicky nejhodnotnějších prostor výstavní sály, doplněné vstupními prostory, kavárnou, knihovnou, společenským sálem a střešní terasou.

„Cílem nynější soutěže je získat nejlepší architektonický, prostorový, provozní a technický návrh rozšíření sídla Gočárovy galerie v budově Automatických mlýnů. Přitom není určeno, do jaké míry má být bývalé moučné silo stavebně zachováno, ani nakolik se může změnit jeho tvar,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

Kdy se však přesně začne s přestavbou není jisté. „Bude to záležet na finančních a případně dotačních možnostech kraje v dalších letech. Ale už jsme se mnohokrát přesvědčili, že je dobré být na možné investice připraven alespoň s architektonickou studií, pokud ne s celým projektem. A teď, když vidíme velký zájem o areál mlýnů, je to velká příležitost oslovit architekty, kteří by přišli s vizí, jak sídlo Gočárovy galerie dokončit,“ dodal Línek.

Lhůta pro podání návrhů končí 5. srpna. Už nyní je známe složení poroty, která rozhodne o vítězi soutěže. Jejími členy jsou tři znávaní architekti: Ladislav Lábus, Janica Šipulová o Josef Pleskot, který bude předsedou.

Gočárova galerie sídlí v rekonstruované hlavní budově. V krajské galerii jsou výstavní sály, vstupní prostory, kavárna a knihovna. Další prostory získá v bývalém moučném sile z 50. let minulého století.

Další plány má v areálu majitel společenského centra Silo Lukáš Smetana, který vlastní větší část areálu. Plánuje tam postavit novostavby s byty, obchody a službami. Novou zástavbou tam vznikne trojúhelníková piazzeta.

