Večírek skončil. Noční autopárty rozpustili strážníci, jeden z účastníků se pral

Zaparkované auto, lahve s alkoholem na kapotě, hlasitá muzika, kolem vozidla parta rozjařených týpků. Prostě autopárty jak se patří. To se občas stane a v zásadě na tom není nic hrozného, pokud špatně nezvolíte místo konání. Třeba jako čtveřice mužů v Pardubicích, která to rozjela přímo na ulici v Pardubicích. A to pochopitelně nezůstalo bez odezvy.

Večírek na ulici utnuli strážníci | Foto: Se svolením Městské policie Pardubice