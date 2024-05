Aviatická pouť, která se bude konat o víkendu 1. a 2. června na pardubickém letiště, nabízí pravidelně velké ukázky, které mají připomínat legendární boje nebo bitvy. Tentokrát dojde na připomínku bojů, které probíhaly během dvacet trvajícího konfliktu ve Vietnamu.

Ukázka bojů z války ve Vietnamu bude na letošní pardubické Aviatické pouti výjimečná. | Foto: Aviatická pouť

Ukázka bojů z války ve Vietnamu bude na letošní pardubické Aviatické pouti výjimečná nejen přítomností historického amerického vrtulníku, ale také dobovým oblečením aktérů pozemní části a využitím autentické výzbroje.

Ukázka bojů z války ve Vietnamu bude na letošní pardubické Aviatické pouti výjimečná.Zdroj: Aviatická pouť

„Z diváckých ohlasů víme, že velkoprostorové scény vždy zaujmou a jsou vyhledávanou specialitou Aviatických poutí. Pochopitelně jsme se snažili tuto tradici nepřerušit ani v letošním roce, i když příprava a realizace jsou rok od roku složitější a nákladnější. Přesto se klubům vojenské historie, pod vedením Milana Vinše, podařilo i pro tento rok připravit scénu na neokoukané téma,“ říká Jan Rudzinskyj z organizačního štábu Aviatické pouti.

Bude se jednat o ukázku z posledních let Vietnamské války, při které americký bitevní vrtulník AH-1 Cobra zaútočí na pozice Vietkongu, jehož členové se budou bránit z pozemních pozic. Ve vzduchu se představí vrtulník AH-1 Cobra z Hradce Králové. Tyto vrtulníky byly do bojů ve Vietnamu nasazeny od roku 1967 až do konce konfliktu v roce 1975.

Na pardubickou Aviatickou pouť přijede zakladatel soutěže letadel mezi pylony

„Členové klubů vojenské historie v pozemních jednotkách pochopitelně vystoupí v dobové ústroji i s autentickými zbraněmi. Získat dobovou ústroj vietnamských bojovníků představuje mnohdy velmi složitý úkol a není divu, že tímto obdobím se zaobírá jen minimum vojenských klubů. Jsme proto rádi, že takovou scénu uvidíme právě na letošní Aviatické pouti,“ dodává Jan Rudzinskyj.

Také upozorňuje, že České dráhy pro letošní rok připravily jako bonus poskytnutí slevy VLAK + Aviatická pouť. Předprodej jízdenek byl již zahájen a to výhradně přes mobilní aplikaci Můj vlak. Jedná se o slevu 25 % z ceny jízdenky zpět - tedy z Pardubic hlavního nádraží nebo závodiště.

Ozdobou pardubické Aviatické pouti budou dva legendární letouny Messerschmitt

V prostorách Aviatické pouti budou umístěny stojany s QR kódem, který bude nutno v aplikaci Můj vlak načíst a tím si aktivovat jízdenku pro cestu zpět. Najdete je na přístupových cestách, poblíž vojenské a východní brány a v prostoru poblíž statické stojánky či vstupu VIP.