Letošní ročník Aviatické pouti, který se uskuteční o víkendu 1. a 2. června v Pardubicích, přinese také jednu velkou premiéru. Poprvé od konce druhé světové války se na českém nebi objeví legendární německý stíhací letoun Messerschmitt Bf 109 s originálním motorem Daimler Benz a aby toho nebylo málo, v programu vystoupí i proudový Messerschmitt Me 262 Schwalbe.

Při Aviatické pouti budou k vidění dva stroje značky Messerschmitt. | Foto: Aviatická pouť

Letošní ukázka letounů Messerschmitt na pardubické Aviatické pouti bude mít unikátní kontext. Na nebi se objeví dva stroje, jejichž společná účast na jedné akci je naprosto výjimečná

„Jsme velice potěšeni, že se nám podařilo dohodnout vystoupení letadel Messerschmitt na Aviatické pouti. Oba typy létají na evropském kontinentu pouze v jediném exempláři a jejich provozovatelé si takové klenoty pochopitelně šetří a svou účast na leteckých dnech patřičně zvažují. Pozvánek mají každoročně velké množství a mohou vyhovět jen několika leteckým dnům. Vážíme si toho, že v letošním roce je mezi nimi i pardubická Aviatická pouť,“ říká Jan Rudzinskyj z organizačního štábu Aviatické pouti.

Každý stroj má jiného provozovatele a jejich společná účast na leteckém dnu je zcela výjimečná. „S proudovým letadlem Me 262 Schwalbe, provozovaným nadací Messerschmit Stiftung, jsme se v Pardubicích již setkali, bylo to v roce 2016. Proudové „Švalbiny“ znamenaly na konci druhé světové války značný kvalitativní pokrok a jednalo se o první letadlo s proudovými motory nasazené do bojů,“ uvádí Rudzinskyj.

Z více než čtrnácti set vyrobených kusů se žádný letový exemplář nedochoval a předváděný kus je jedním z pětice kusů nově postavených na přelomu tisíciletí ve Spojených státech.

Tak jako je pro britskou druhoválečnou RAF symbolem Spitfire, pro sovětské letectvo té doby některý Jak, pro německou Luftwaffe je takovou ikonou Stodevítka. První verze byly do výzbroje zavedeny krátce před druhou světovou válkou. V průběhu válečných let byl postupně modernizován a zůstal standardním stíhacím letounem Luftwaffe až do května 1945.

„Letoun, který se představí na Aviatické pouti je ve verzi Bf 109G-14, což byla poslední verze takzvaných Gustavů s motory Daimler Benz DB605. Právě s tímto motorem dnes létá pouze jediný exemplář a ten se představí na Aviatické pouti. Předvedený kus z německé sbírky Hangar 10 byl po náročné rekonstrukci zalétán v červenci 2018,“ dodává Jan Rudzinskyj.

