„Lidé mají neustále pocit nebezpečí nejen na ulici, ale i v domě, kam se bezdomovci schovávají,“ popsala situaci Zuzana Pozdníková s tím, že lidé bez domova pokřikují na obyvatele i jejich děti.

Neostýchají se lézt ani do vchodů, často se řeší krádeže a nepořádek ve společných prostorách. „Ležel nám v domě bezdomovec a byl tak opilý, že nešel probudit. Když přijeli strážníci, ukázalo se, že je to známá firma,“ řekl jeden z obyvatel a dodal, že v domě musí být nainstalované velké množství kamer, což obyvatelům výrazně zvyšuje poplatek do společného fondu.

„Ve čtyři ráno je rachot kolem kontejnerů, protože je prohrabávají. Neustále je kolem nich nepořádek,“ pokračoval muž.

Bránili se peticí

Přes den bezdomovci posedávají na lavičkách, znečišťují okolí domů a hlučí. Lidem nezbývá nic jiného než volat městskou policii, která ale problém vyřeší jen krátkodobě. „Strážníci přijedou, bezdomovci schovají flašky, popovídají si s nimi, ale za půl hodiny je situace stejná,“ přidala se Pozdníková. Lidé z okolí sepisovali petici, v níž žádali odstranění laviček, a psali dopis na magistrát.

Radnice ale mobiliář odstranit odmítla. „Pokud odstraníme lavičky, přestěhují se do vnitrobloku. Mohli bychom pak odstranit lavičky všude, není to řešení. Cílové řešení je koncepční práce a terénní práce městské policie, i proto stěhujeme služebnu městské policie na nádraží, které vnímáme jako místo, odkud problém vychází,“ vysvětlil primátor Pardubic Martin Charvát s tím, že se posílí také hlídky městské policie.

Je jich víc a víc

Problém je pro město složitý i z toho důvodu, že bezdomovců každoročně přibývá. Nyní radnice ví o zhruba 420 lidech bez domova, ale jedná se pouze o odhady strážníků, kteří se s nimi denně setkávají. Přesné číslo se zjistit nedá, jelikož neexistuje žádná evidence.

„Situace je sledována i z řad organizací, které s těmito lidmi spolupracují. Není to problematika, jež má lehké řešení, snažíme se to konzultovat i s kolegy z jiných měst a dále to monitorujeme,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Město se alespoň snaží bezdomovce aktivně vyhledávat a pomáhá jim například najít bydlení nebo lékařskou pomoc. „Tím se snažíme, aby i tito lidé, kteří obtížně shánějí lékaře, mohli dosáhnout na lékařskou péči, ale hlavním cílem je prevence šíření možných infekčních chorob mezi obyvatele města,“ dodal náměstek.

Jako záchrana by se mohla zdát plánovaná a velmi rozsáhlá renovace celé ulice. Její realizace je ale v nedohlednu a lidé nevěří, že by situaci zlepšila. „Renovace nepomůže. Dokud tu budou bezdomovci, tak krásné prostředí, které se budou snažit udělat, bude úplně zabité, protože lidi sem chodit nebudou,“ řekl starší pán, který v ulici bydlí.