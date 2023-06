V Pardubicích přibývá bezdomovců. Stále častěji to jsou lidé od 18 do 20 let

Problém bezdomovectví zasahuje do veřejného života, ať chceme, nebo nechceme. Pardubice v tomto ohledu nejsou žádnou výjimkou. Podle odhadů žije v Pardubicích téměř 400 lidí bez domova. Azylových domů ale využívají jen někteří, další mají po městě své „příbytky“. Tím, že jsou Pardubice na hlavní trati, městem jich projde ročně zhruba 500. Podle strážníků se na ulici častěji ocitají i mladí lidé.

V Pardubicích přibývá bezdomovců. Stále častěji to jsou lidé od 18 do 20 let. | Foto: Městská policie Pardubice

