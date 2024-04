Přestože vysoká škola chtěla do své nové budovy pro přípravu budoucích všeobecných sester, zdravotnických záchranářů, porodních asistentek nebo radiologických asistentů co nejvíce vtisknout historii místa, podle odborníků je rekonstrukce staré budovy, s plánovanou nástavbou, nereálná.

Na místě budoucí fakulty v posledních dvou letech probíhal podrobný stavebně-technický průzkum, který odhalil, že budovu zrekonstruovat nelze, jak univerzita od začátku plánovala.

„Z pohledu statiky se po odbourání přilehlých částí budova bývalé Telegrafie začala propadat a průhyby skeletu naklánět. Po odkrytí základů budovy při průzkumu bylo zjištěno, že základy budovy jsou dlouhodobě podmáčené a nemají dostatečnou nosnost,“ informovala mluvčí Univerzity Pardubice (UPCE) Martina Macková.

Odkaz na Telegrafii

Stavební experti vedení vysoké školy doporučili, aby postavilo novou budovu na původním půdorysu Telegrafie. Architekti tak nyní vymýšlí, jak na historii místa alespoň navázat.

„S architekty diskutujeme o zachování některých prvků jako odkazu na původní Telegrafii. Aktuálně uvažujeme o viditelném štítu budovy směrem k nadjezdu, nebo také o umělecké replice komína a dalších prvcích,“ uvedl kvestor Univerzity Pardubice Petr Gabriel s tím, že je ale univerzita limitována svými finančními možnostmi. „V úvahu musíme brát i budoucí náklady tak, aby vedly k úspornému provozu i při zvětšení užitné plochy pro fakultu,“ dodal Gabriel.

Demolice současné budovy by měla proběhnout příští rok. Následně univerzita vypíše soutěž na zhotovitele stavby. Pak už budou na řadě stavební práce, které by měly skončit v roce 2026.

Na místě bývalé továrny by tak do dvou let měly vzniknout nové prostory pro zdravotnické obory. Zázemí tu najde více než 1 200 studentů a zaměstnanců.

„Naším záměrem je vytvořit pro Fakultu zdravotnických studií prostory, kde se může dále rozvíjet. Kolegové na naší fakultě připravují pro praxi studenty ve zdravotnických oborech, které jsou velmi žádané a potřebné. Zároveň si ale uvědomujeme, jak důležité je zachovat pro Pardubice historickou vzpomínku,“ uvedl rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek.

Přiláká moderní budova více studentů? Podle univerzity ano.

„Nové zázemí nám mimo jiné umožní zvýšit počet studentů v různých studijních programech z 1 000 na 1 200 vysokoškoláků. Důležitým benefitem pro naši fakultu je také blízkost Pardubické nemocnice, se kterou úzce spolupracujeme,“ doplnil děkan Fakulty zdravotnických studií UPCE Karel Sládek.

Největší pardubický brownfield

Z původního areálu bývalé Tesly, naproti pardubické nemocnice, tak nezůstane téměř nic. Opuštěný areál, po zkrachovalé legendární značce, odkoupila na přelomu firma Foxconn a chtěla tam mít továrnu. Nakonec ale areál o velikosti 2,5 hektaru prodala Pardubickému kraji za symbolickou jednu korunu. Ani kraj však neměl pro místo využití, a tak ho přenechal v roce 2012 městu.

O šest let později město areál prodalo firmě LinkCity, dceřiné firmě VCES. Developer tam nakonec vybudoval celou novou čtvrť s byty, parkovacím domem a supermarketem.