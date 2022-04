Lídrem pardubického ANO se stal dosavadní náměstek primátora Jan Nadrchal. „Máme tady po osmi letech na co navazovat, je spoustu věcí, které je třeba dotáhnout. Mám i své nové vize. Myslím si, že obměna prospěje, když lidé uvidí nové tváře. Moje představa je, aby obrodou prošlo i složení našeho zastupitelského klubu, i když s řadou stávajících členů počítám,“ řekl ke kandidatuře Nadrchal, který dodal, že hlavním cílem je vyhrát komunální volby a stát se členy funkční koalice.

Proti němu bude v Pardubicích stát kandidát nové koalice SPOLU Jan Mazuch z ODS nebo René Živný z uskupení Společně pro Pardubice. „Chceme vytvořit jasnou a srozumitelnou alternativu pro voliče preferující místní politiky, kteří svému městu rozumí a budou se věnovat jeho smysluplnému rozvoji,“ prohlásil Živný.

ANO vyhrálo, Charvát má blízko k postu primátora

Dlouholetý pardubický primátor se rozhodl po osmi letech na radnici kandidovat do horní komory českého parlamentu. "Jsem člověk, který k tomu, aby podával více než stoprocentní výkon, potřebuje výzvy. A tou je nyní kandidatura do Senátu. Z pozice komunálního politika jsem často viděl legislativní nedokonalost právě ve vztahu k městům. A než abych jen kritizoval, chtěl bych to aktivně ovlivnit a změnit," poznamenal Charvát.

Senát ho zaujal při jednáních, kde Charvát působil v roli místopředsedy Svazu měst a obcí. "Vždy jsme rádi chodili diskutovat a senátoři k nám byli velmi otevření. Rád bych v těchto volbách uspěl,“ sdělil Charvát s tím, že v Senátu chce prezentovat výsledky své práce pro Pardubice.

Ve volbách se tak pravděpodobně utká s nezávislou senátorkou Miluší Horskou, která pardubický obvod reprezentuje už od roku 2010. Při případném neúspěchu se politik podle svých slov vrátí ke svému původnímu povolání stavaře. Spekuluje se také o možné senátní kandidatuře náměstka primátora Petra Kvaše (ODS).

Bez překvapení. Primátorem Pardubic je Martin Charvát

O tom, kdo po osmi letech vystřídá Charváta rozhodnou Pardubáci svými hlasy na podzim. Datum komunálních voleb ještě není jasné, ale nejpravděpodobnější je přelom září a října. Souběžně se bude konat první kolo voleb do Senátu.

Pardubáci budou také volit zastupitele městských obvodů. Už teď je jasné, že se na kandidátkách objeví i nové tváře. Jako kandidáta na starostu prvního městského obvodu pardubické hnutí ANO nominovalo podnikatele Filipa Šťastného. Ten se tak bude ucházet o křeslo po starostce Aleně Stehnové (ANO), která pozici obhajovat nebude. Starostka v poslední době čelila kritice a dokonce došlo na hlasování o jejím odvolání. Zastupitelé starostku obvodu podrželi, nyní se rozhodla skončit sama.