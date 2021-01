Pardubice budou mít v budoucnu možná botanickou zahradu. O její vybudování stojí majitel známého květinářství Holflor Patrik Holeček. Botanická zahrada by mohla vyrůst v ulici U Stadionu hned vedle Úřadu sociálního zabezpečení.

„Nápad je v počátcích. Zvažovali jsme, jestli se do tohoto místa hodí, a podle útvaru architekta by to podle územního plánu bylo možné, ale území je v tuto chvíli zatíženo zaregistrovanou studií letní stadion,“ upřesnil náměstek primátora Petr Kvaš s tím, že by Pardubicím přibyl další zajímavý turistický cíl. Projekt je ale zatím jen vizí a k jeho případné realizaci povede ještě dlouhá cesta.