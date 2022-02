„Trať musí být zprovozněna do doby, než dojde k uzavření podjezdu, tedy přibližně v červnu letošního roku,“ sdělil ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.

Uzavírka jízdního pruhu a stezky pro chodce a cyklisty



Od 14. února od 7:00 do 18. února do 17 hodin bude uzavřen jeden jízdní pruh v podjezdu 17. listopadu. Firma zde bude instalovat provizorní sloupy pro vedení trolejí, které budou přivěšeny ze stávajícího vedení.

Běžné trolejbusy by se kvůli uzavření podjezdu neměly jak dostat do centra Pardubic. Proto dopravní podnik vymyslel novou trasu, která vyjde na zhruba 50 milionů korun. Největší část peněz podnik získá z evropských dotací, asi patnáct procent doplatí ze svého.

Lidé se bojí dopravních komplikací. Firma teď po městě buduje sloupy pro vedení trolejí. Z toho důvodu musí být na různých místech uzavřeny jízdní pruhy nebo třeba stezka pro chodce a cyklisty. Téměř dva měsíce se bude v Semtíně jezdit jen jedním jízdním pruhem a doprava bude řízena kyvadlově.

„Je to ucpané od Semtína na Stavařov a i opačně. A teď to nebude průjezdné téměř celý měsíc, ne-li déle,“ postěžoval si Vladimír z Pardubic.

„To zase bude tragické, snad raději vytáhnu koloběžku,“ řekla Veronika, která zmíněnou cestou jezdí do práce.

Od 14. února budou stavbaři také pracovat v podjezdu na 17. listopadu, kde budou instalovat provizorní sloupy pro vedení trolejí.

Dopravní podník věří, že vše půjde bez komplikací

Vedení dopravního podniku věří, že komplikace nenastanou. „Vzhledem k tomu, že výstavba trakčního vedení bude až na výjimky za provozu, nedotkne se to nijak zásadně ničeho,“ řekl Pelikán. Ve dnech, kdy se bude nová trať napojovat na již existující úseky a při výstavbě nové trolejové křižovatky u vozovny, budou na trolejbusové linky nasazeny autobusy.

„Vše se bude navíc koordinovat s výstavbou trolejového vedení na nadjezdu Kyjevská, abychom byli schopni zajistit výluky na trolejbusových linkách,“ dodal Pelikán.

A trolejbusů v Pardubicích nejspíš ještě přibude. Příští rok by měla vzniknout nová trasa Studentskou ulicí až k okružní křižovatce na Cihelně. U stadionu je v plánu postavit měnírnu. „Díky této nové trati se trolejbusová infrastruktura rozšíří, dopravní podnik bude při zatahování vozidel z vozovny na nádraží a opačně moci díky zkrácení trasy ušetřit peníze,“ informoval člen představenstva dopravního podniku Robert Klčo.

V letošním roce si město připomíná 70 let od zahájení trolejbusové dopravy v Pardubicích. Ve městě jezdí od roku 2018 i vozy, které díky baterii mohou jezdit mimo trolejbusovou síť. Mohou tedy vyjíždět za hranice města. Navíc jsou bezemisní. Pardubáci je mohou potkat třeba na lince číslo 12, která jezdí do Černé za Bory nebo Mnětic.

Trolejbusy v Pardubicích



Trolejbusy v Pardubicích jezdí od roku 1952. 22. ledna před 70 lety vyjely do pardubických ulic první trolejbusy. První linka přepravovala cestující do Lázní Bohdaneč. Podnik má ve vozovém parku zhruba sedmdesát trolejbusů s průměrným stářím přes osm let. Ročně najezdí kolem 2,6 milionu kilometrů. Nejstarším trolejbusem je Škoda 8Tr, který vyjíždí jen výjimečně.