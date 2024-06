„Máme obrovskou radost. Je to absolutní rekord v rámci jedné burzy. A to v počtu donátorů, kterých se sešlo 17, stejně jako podpořených projektů a především peněz, které se podařilo získat,“ uvedla ředitelka pořádající Koalice nevládek Pardubicka, garantka a fundraiserka Burzy filantropie Jana Machová.

Největší podpora tomuto projektu směřovala od ČSOB Pojišťovny, která věnovala 25 tisíc korun. Částkou 10 tisíc korun přispěl i Pardubický kraj.„Obdivuji energii a úsilí, které do pohybových aktivit s dětmi se zdravotním hendikepem Atletika Bez Bariér vkládá. Je vidět, že je to projekt dělaný srdcem,“ dodal Pavel Šotola.

„Jde o 13 pohybových kroužků pro 130 dětí s hendikepem. I díky podpoře na Burze filantropie pro ně mohou být zcela zdarma,“ upřesnila Eva Hrdinová.

Donátoři na pardubické burze podpořili například rekonstrukci zázemí Záchranné stanice Lipec, terapeutické služby pro pěstounské rodiny, které nabízí společnost Amalthea. Dárci přispěli též na rekonstrukci multifunkčního sálu v budově pardubické křesťanské základní školy Noe.

Mezi úspěšnými žadateli byl i Salesiánský klub mládeže – Centrum Don Bosco s projektem Řídím, tedy jsem (lépe zaměstnatelný), ale také terapeutická linka Sluchátko, Komunitní centrum Petrklíč s projektem pečovatelské služby pro seniory, zážitkové pobyty pro rodiny hendikepovaných dětí organizované Střediskem rané péče v Pardubicích či sousedská akce Komunitního uprchlického centra Kalyna.

„Na Burze filantropie je unikátní také to, že zde vznikají nová partnerství a spolupráce, a to i mimo tento projekt. Vedle finanční podpory si tak neziskové organizace z Pardubicka odnesly rovněž nabídky na propagaci svých aktivit, dobrovolnickou činnost nebo jinou formu pomoci, která by se jim mohla hodit. Těší mě, že i to vnímají jako další přidanou hodnotu Burzy filantropie,“ dodala ředitelka Koalice nevládek Pardubicka Jana Machová.