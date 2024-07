Město Pardubice připravilo pro mladé lidi do 30 let další startovací byty. Je jich deset a rozděleny budou na podzim prostřednictvím losování.

Do finále jde letošní ročník programu startovacího bydlení pro mladé v Pardubicích, ve kterém město nabízí byty mladým, ekonomicky aktivním dospělým do 30 let, rodinám i jednotlivcům, kteří mají potřebu osamostatnit se od rodičů, postavit se na vlastní nohy.

První kolo losování, které se konalo v dubnu, nabídlo 15 bytů, které byly předány k užívání během června. Pro druhé podzimní kolo losování je připraveno dalších 10 bytů různě rozprostřených po Pardubicích. Město každý rok uvolňuje 25 nových startovacích bytů pro mladé. Osobní výběr žádostí proběhne tentokrát 7. a 8. října.

Na začátku října proběhne losování o 10 bytů, převážně o dispozici 1+1, v ulicích Bělehradská, K Rozvodně, Varšavská, Gagarinova, Brožíkova, Jana Zajíce a Sokolovská. „Mnoho mladých lidí stále dojíždí do Pardubic za prací kvůli nedostatku finančních prostředků na vysoké komerční nájmy ve městě nebo cenově nedostupným hypotékám. Startovací bydlení nabízí skvělou alternativu s cenově dostupným nájmem. První tři roky je nájemné 80 korun za metr čtverečný a čtvrtý rok 100 korun za metr čtverečný. Tento model umožňuje mladým lidem bydlet ve městě, čímž se vyhnou nepohodlnému dojíždění za prací, a zároveň jim poskytne příležitost našetřit alespoň část peněz na vlastní budoucí bydlení ideálně v Pardubicích,“ řekl ke druhému losování startovacích bytů náměstek primátora Jakub Rychtecký. Cenově výhodné nájemné je podmíněno převodem trvalého pobytu do Pardubic, pokud ho žadatelé ještě nemají. Pro město to totiž znamená nové příjmy z rozpočtového určení daní.

Startovací bydlení je určeno mladým lidem do 30 let, a to jak jednotlivcům, tak rodinám, kteří se chtějí osamostatnit, získat vlastní nezávislé bydlení a zahájit svou kariéru. „Výběr žádostí proběhne 7. a 8. října, přičemž samotné losování je naplánováno na 10. října. Vylosovaní žadatelé potom musí do 30. října doložit potřebné dokumenty. Následně zbývá již jen čekat do prosince na podpis nájemní smlouvy a předání bytů. Smlouva začne platit od 1. ledna 2025, takže noví nájemníci vstoupí do nového roku s novým bytem. Od roku 2023 je novinkou slosování pořadí 20 náhradníků na případně dostupný neobsazený byt. Tento postup se týká všech, kteří neuspěli v prvním kole losování a zároveň ve své žádosti udělili souhlas se zařazením do tohoto druhého kola slosování,“ okomentoval harmonogram podzimního losování náměstek Jan Hrabal, který má v gesci majetek a investice města.

Proces podání žádosti o startovací byt v prvním kole je poměrně jednoduchý. Kromě vyplněné žádosti a souhlasu se zpracováním osobních údajů není třeba předkládat další dokumenty. Žadatelé mají možnost vybrat si konkrétní byt z dostupné nabídky. Každý žadatel nebo pár může podat jednu žádost na jeden vybraný byt. V rámci prvního kola není nutné předkládat dokumenty jako potvrzení o bezdlužnosti, výpis z katastru nemovitostí, potvrzení o příjmu nebo potvrzení o bezdlužnosti u zdravotní pojišťovny. Všechny potřebné dokumenty budou požadovány až v případě, že bude žadatel vylosován. Veškeré informace o dalším ročníku startovacího bydlení jsou k dispozici na webu https://pardubice.eu/startovaci-bydleni. Žádosti o startovací bydlení se podávají pouze fyzicky.

Harmonogram