Stavbaři začnou v září budovat novou železniční zastávku Pardubice – centrum. Nástupiště má lidem usnadnit cestování do centra krajského města. Nový perón za více než 53 milionů korun bude zhruba půl kilometru od hlavního nádraží a zajíždět sem budou vlaky z Hradce Králové, Jaroměře i Chrudimi.

Stavba nové zastávky Pardubice centrum zná svého zhotovitele a může začít. Cestujícím se tak v polovině příštího roku výrazně zlepší dostupnost středu města. | Video: Remešová Nikola

Železnice bude obyvatelům a návštěvníkům Pardubic ještě o něco blíž. Nová stanice totiž vznikne kousek od historického centra města. Cestující se na nástupiště dostanou po cestě z ulic Jana Palacha a Sladkovského. „Pro dojíždějící od Hradce to bude super, třeba já to budu mít blíž do práce a v létě nebudu muset autobusem,“ s povděkem kvitovala projekt Marie Havlíková.

Zastávka, na které vznikne oboustranné nástupiště o délce 140 metrů a šířce téměř 9 metrů, cestujícím od poloviny příštího roku výrazně zlepší dostupnost centra města. Cestující nebudou muset využívat MHD, stačí když projdou Sladkovského ulicí a během několika minut jsou na hlavní třídě Míru.

Záměr se zamlouvá i studentovi z pardubické Višňovky. „Myslím si, že pro mě to bude velká úspora času, doufám, že to postaví brzo,“ okomentoval plánovanou stavbu Jan Kosek.

První vlaky by u ní měly zastavit až v červnu 2024. Tedy až poté co železničáři dokončí navazující práce na trati a rekonstrukci pardubického hlavního nádraží. Stavba nového nástupiště by podle Správy železnic neměla ovlivnit provoz vlaků.

Někteří obyvatelé Pardubic však novou zastávku vnímají jako zbytečnou. „Myslím, že nádraží není tak daleko, tohle jsou vyhozené peníze a zbytečnost,“ myslí si cestující Jana Umlaufová.

Podle Správy železnic budou na nové stanoviště jezdit minimálně dva vlaky za hodinu. Budou sem totiž zajíždět spoje z Jaroměře a Hradce Králové a zastávka bude zároveň sloužit pro obrat souprav zajišťujících dopravu mezi Pardubicemi a Chrudimí.

Správa železnic, která je investorem stavby, nyní počítá, že za stavbu zaplatí téměř 54 milionů korun. Zhotovitelem stavby je sdružení firem Eurovia a Chládek a Tintěra Pardubice, které má stavbu dokončit do května příštího roku.

„Přípravou stavby jsme se zabývali už v rámci modernizace pardubického uzlu. Cílem je totiž co nejefektivnější souběh obou našich investic tak, aby výstavba nové zastávky negenerovala zásahy do už modernizované infrastruktury stanice,“ přiblížil ředitel Správy železnic Jiří Svoboda s tím, že do práce se dělníci mohou pustit prakticky hned a první vlaky zde začnou pravidelně zastavovat od 9. června 2024.

Přispějí i Pardubice a kraj

Primátor Pardubic Jan Nadrchal uvedl, že vedení města je ochotno rozumnou částkou tuto investici také podpořit. „To proto, že se novou zastávkou zvýší komfort cestujících a pravděpodobně může klesnout počet lidí, kteří se musejí dostat do centra města na hlavní vlakové nádraží“ sdělil primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Protažení spojů blíže do centra města bude pro ale znamenat také další výdaje. Tentokrát pro Pardubický kraj. „Zajíždění vlaků nás vyjde minimálně na 3,5 milionu korun ročně. Ale považujeme to za rozumnou a smysluplnou investici pro občany a zlepšení dopravní obslužnosti přímo v centru krajského města,“ dodal náměstek pardubického hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Přístřešky, lavičky i kamery

Přístup cestujících na perón zajistí kryté šikmé chodníky o šířce tři metry.

Do podchodu, který propojuje Sladkovského a Rokycanovu ulici, stavbaři v minulosti už napojili nový tubus, který je nyní zaslepen. Nachází se přímo pod kolejí, kolmo směrem k podchodu. Na něj naváže zastřešená část šikmého přístupu. Cestující se dostanou na nové nástupiště také po přístupové cestě z ulice Jana Palacha.

Na nástupiště dělníci umístí přístřešky, lavičky, a nové osvětlení, tak aby bylo nástupiště včetně přístupů osvětleno. Bezbariérová nástupiště budou vybavena moderním informačním systémem. „Počítáme také s instalací informačního a orientačního systému, rozhlasu a také kamerového systému,“ doplnil Dušan Gavenda mluvčí Správy železnic.

