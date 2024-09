Město má pro účely sběru odpadů zřízené separační dvory, které ovšem řada lidí vůbec nevyužívá. Svůj odpad často umístí vedle kontejnerů nebo neváhají a vytvoří takzvanou černou skládku v prostorách lesů. Přitom jim za takové jednání hrozí sankce.

Na problém s černými skládkami poukazují i někteří lidé z Pardubic. „To víte, že mi to není lhostejné. Bydlím tady u lesa, protože mám rád přírodu, no a když se tu porozhlédnete, rozmýšlíte se nad tím, zda to obejít nebo kudy se vydat, abyste nešlápl do nějakého nepořádku. Já nevím, proč to ty lidi dělají,“ svěřil se jeden z obyvatelů z Pardubic.

Hromadící se nepořádek přímo v Pardubicích musí velmi často řešit zejména městští strážníci. „Černé skládky nebo takové to odložení odpadu mimo popelnice nebo nadrozměrného odpadu to je samozřejmě běžný jev v ulicích města, nicméně z poslední doby, teď z víkendu, máme jeden případ, kdy někdo odložil částečně rozebranou pračku a části nábytku. Tam se podařilo toho člověka ztotožnit a bude dále řešen ve správním řízení. Jeden až dva případy za týden se určitě vždycky najdou. Máme některá kontejnerová stání přímo pod dohledem kamer. Na jednom konkrétním místě kolegové píšou i několik událostí za týden, protože tam přijede auto a člověk vyskládá odpad vedle kontejnerů a odjíždí. Je to fascinující zejména proto, že to je zhruba 500 metrů vzdušnou čarou od Služeb města Pardubic a ten odpad si může složit úplně v klidu tam,“ sdělil mluvčí městské policie Pardubice Jiří Sejkora.

Tím upozornil na těžko pochopitelný paradox. Černé skládky vznikají přesto, že město nabízí velkorysé možnosti, jak odpad odevzdat zadarmo.

„Černé skládky byly, jsou a domnívám se, že do budoucna budou i když jejich počet a velikost postupně klesá. Je to možná dáno i tím, že my jako město Pardubice na svou velikost máme nadměrný počet separačních dvorů. Je tady devět separačních dvorů s tím, že každý den minimálně pět jich je otevřeno, vyjma neděle, takže občan má možnost odložit všechny druhy odpadu u nás v separačním dvoře zadarmo. Nemusí to dávat zbytečně někam do lesa nebo do příkopu a podobně,“ Deníku řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.