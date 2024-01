Pardubičtí radní chtěli lidem usnadnit návštěvu této přírodní lokality. Cestu do divoké přírody nedaleko centra města by zájemcům zjednodušil most Červeňák. Místo zpřístupnění ale na mostě vyrostla bariéra a lidé na tam nesmí. Podle radnice by bylo velmi nebezpečné se po mostě pohybovat. Most může kdykoliv spadnout.

Zákaz vstupu a bariéra proti chodcům. Červeňák má špatnou statiku, není bezpečný

„Pohyb a pobyt na mostu je tedy velmi nebezpečný, proto odbor dopravy okamžitě zajistil osazení obou stran mostu bariérou proti vstupu osob a doplnění značkou, která vstup chodců zakazuje. Toto rozhodnutí mě mrzí, ale je bohužel nutné s ohledem na bezpečnost,“ informoval v říjnu náměstek primátora Jan Hrabal s tím, že další kroky bude radnice řešit v návaznosti na připravovanou celkovou revitalizaci přírodního parku Červeňák.

I tuto opuštěnou přírodní oblast chce město totiž zvelebit.

„Věříme, že v průběhu léta získáme stavební povolení. Do konce roku bude hotová realizační projektová dokumentace a v roce 2025 zahájíme samotnou revitalizaci,” sdělila náměstkyně primátora zodpovědná za životní prostředí Jiřina Klčová s tím, že by se město chtělo s revitalizací vejít do 60 milionů korun, přičemž je záměrem radnice, že se bude projekt částečně financovat z evropských fondů.

Rada města schválila přípravné projektové práce na revitalizaci Červeňáku už v květnu 2022. V lednu loňského roku do terénu zamířili geodeti, kteří na místě vytyčili geodetické body, což byl jeden z prvních kroků pro vypracování kompletní projektové dokumentace.

Červeňák není jedinou ostudou města:

Slavná minulost, smutná současnost. Víme, co bude s ostudami Pardubic

„V současné době na projektové dokumentaci pro společné stavební povolení pracujeme, a veřejnost s ní seznámíme na veřejném projednání, které plánujeme v průběhu jara,“ sdělil primátor města Jan Nadrchal s tím, že je plně v souladu s územní studií Pardubice - Červeňák, na které se veřejnost v roce 2020 mohla podílet.

Pardubáci se tehdy jasně vyslovili, že chtějí tento kus přírody ve městě zachovat. Často se mezi názory opakovalo to samé - na Červeňáku by se nemělo nic měnit, lidé jen volali po lepším zpřístupnění.

Nejzelenější místo Pardubic

O zhruba devatenáctihektarový kus přírody se prozatím stará spolek Pestré Polabí, který území čistí od odpadků. Dobrovolníci také pořádají komentované prohlídky, na kterých zájemcům přibližují, jaké rostliny a zvířata se v parku nachází.

Cílem radnice je zachovat v areálu maximum zeleně a proměnit místo v atraktivní lokalitu, která bude lidem sloužit jako místo k trávení volného času.

Součástí proměny bude také práce s vodou s důrazem na podporu vytváření tůní jako útočišť vzácných živočichů, kteří se v této oblasti vyskytují.

Příroda ovládla opuštěné vojenské území. Armádní budova v Červeňáku půjde k zemi

„Budoucí využití přírodní lokality Červeňáku spočívá v propojení přírody - rekreace - vojenské historie. Tato lokalita bude sloužit jako místo pro rekreaci a zároveň se zde klade důraz na ochranu přírody podporu cenných biotopů. Tyto biotopy nyní postupně zarůstají a degradují, protože už zde nepůsobí vojsko jako kdysi. Setkáváme se zde s prvky divoké přírody a současně s udržovanými loukami a prostorem pro rekreaci,” připomněla Klčová s tím, že i pobřežní části podél řeky Chrudimky odborníci očistí od nežádoucích rostlin a podpoří se tak přirozený vývoj vhodné vegetace.

Během revitalizace by měl být Červeňák propojen s okolím cyklostezkami a pěšinami, zachovány by měly být také některé technické prvky, jako mostní pilíře a stávající objekty, z některých by se měly v budoucnu stát vyhlídky pro veřejnost. Radní tu plánují také dvě naučné stezky – jednu více přírodovědnou vedoucí zajímavými biotopy a druhou sledující stopu vojenské historie.