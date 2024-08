Chodník slávy pardubického sportu se nachází před pardubickou hokejovou arénou, kde jsou na žulových dlaždicích prezentovány osobnosti z řad sportovců. Nyní na něm přibylo další jméno spojené s pardubickým hokejem.

Radovan Čížek se narodil v roce 1953 a byl všestranný sportovec. Na vysoké úrovni hrál kromě hokeje i tenis. V šestnácti letech dokonce vyhrál prestižní tenisovou Pardubickou juniorku a stal se prozatím posledním Pardubákem, kterému se podařilo vyhrát tento turnaj vyhrát.

Rok po tom s tenisem skončil a vrhnul se na dráhu profesionálního hokejisty. V dresu Tesly Pardubice v sezoně 1972/1973 slavil historicky první klubový titul.

„Kloubilo se mi to těžce. Tehdy to bylo ještě těžší, než teď. Už v šestnácti letech na mě pan Sekera tlačil, že bych měl chodit na letní přípravu a já místo toho hrál tenis. Bylo to složité, vydržel jsem to do sedmnácti let a jsem asi poslední hráč tenisu a hokeje, který to dokázal dotáhnout v obou sportech na takto vysokou úroveň," srovnává Čížek dobu ve které vyrůstal s dneškem.

Na roky v hokejové kabině Tesly a titulovou sezonu ale má jen nejlepší vzpomínky. „Vzpomínám na ten titul s radostí. Bohužel, v té době se hrálo na tři centry a já toho ve vyřazovacích bojích tolik neodehrál. Byl to však historický milník pro pardubický hokej, získali jsme pro něj první titul a toho si moc vážím," popisuje bývalý pardubický hokejista pro klubové stránky, který odehrál v dresu Tesly Pardubice úctyhodných 153 zápasů.

Za veškeré své zásluhy nyní dostal bývalý centr Tesly dlaždici na pardubickém chodníku slávy. „Když jsem viděl, jaké osobnosti dostali dlaždici přede mnou, je pro mě neskutečná čest, že můžu být mezi nimi. Jsem opravdu moc rád."

Hokej nepřestal sledovat ani po konci aktivní kariéry. „Na Dynamo stále chodím, nevynechám jediný zápas. Od klubu dostáváme permanentky, za což děkuji. Sleduji to stále se stejným zájmem a jsem moc rád, že se pardubický hokej vrátil tam, kam patří," zakončil Radovan Čížek své vzpomínání pro web Dynama.

Ve stejný den přibyla na chodník ještě jedna dlaždice. Druhou osobností se stal basketbalista Jiří Welsch. Ten je však nyní v roli televizního spolukomentátora na olympiádě v Paříži, a tak se nemohl odhalení zúčastnit.