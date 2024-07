Kromě „lišek", jak se RegioFoxům lidově říká (pozn. red. fox je anglicky liška), se cestující v regionu mohou v následujících letech těšit na dodávku dalších moderních vlaků v podobě celkem osmi osvědčených elektrických jednotek RegioPanter. Reportér Deníku se v úterý liškou svezl.

Už při nástupu do vlaku je zřejmé, že komfort se posunul oproti například tradičním pantografům téměř do říše snů. Vlaky jsou prostorné, v jedné řadě jsou jen čtyři sedadla. Celkem souprava pojme 115 sedících cestujících. Připravena jsou dvě místa pro vozíčkáře, kteří se do vlaků dostanou jednoduchým vysunutím ližin, polský výrobce myslel i na cyklisty, jedna souprava počítá s místy až pro osm kol.

„Cestující mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Brodem si již několik týdnů užívají cesty moderními vlaky RegioFox, a to se vším komfortem v podobě klimatizace, Wi-Fi internetu nebo zásuvek na dobíjení cestovní elektroniky. Na regionální tratě tak přinášíme zážitek z jízdy, který ještě před několika lety byl vyhrazen pouze některým dálkovým vlakům,“ řekl Michal Krapinec, předseda představenstva a generální ředitel Českých drah.

Zajímavostí jsou prostorné toalety, asi čtyřnásobně větší, než na které jsme zvyklí z obyčejných vlaků. „A jsou opravdu speciální, jsou to tzv. vakuové toalety, těm ostatním se říká gravitační. Díky této technologii je možné vykonávat potřebu i ve stanici,“ smál se při jejich představování hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Kabina strojvedoucího je opravdu luxusní.