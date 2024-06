V blízkosti Chvaletic má vyrůst velký závod, kde bude specializovaná firma získávat a zpracovávat mangan z navážek. Plán na jeho vznik se objevil už před několika lety a kanadská velvyslankyně Emily McLaughlin nyní potvrdila, že firma s vlastníky z její země v něm hodlá pokračovat.

Velvyslankyně Kanady v České republice Emily McLaughlin jednala při své návštěvě regionu s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. | Foto: Pardubický kraj

Velvyslankyně Kanady v České republice Emily McLaughlin jednala při své návštěvě regionu s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Jedním z témat setkání byla investice kanadské společnosti do těžby manganu, který je obsažen v hlušině uložené v odkališti Chvaletice-Trnávka. Řeč byla také o možné spolupráci na úrovni vědy a výzkumu či digitalizace státní správy.

„Ve Chvaleticích připravuje kanadská společnost těžbu manganu, který je obsažen v hlušině uložené v odkališti Chvaletice-Trnávka. To zde zůstalo po těžbě pyritu z 50. – 70. let minulého století. Kromě těžby samotné je cílem také rekultivace celého prostoru, což je z mého pohledu pozitivní součást celého projektu. Ložisko je podle dostupných informací největším zdrojem manganu na území Evropské unie a mělo by pokrýt až 20 procent evropského trhu pro výrobu baterií do elektromobilů,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Výzkumy v rámci projektu na těžbu manganu začala společnost již v roce 2015. „Významný vliv by měl plný náběh těžby manganu také na zaměstnanost v okolí Chvaletic. V tuto chvíli společnost zaměstnává kolem 30 lidí, avšak do budoucna plánuje až 400 nových pracovních pozic, a to včetně těch vysoce odborných, což by mohl být prostor také pro spolupráci nejen s našimi středními školami, ale také s Univerzitou Pardubice,“ uvedl hejtman Netolický.

Ten s kanadskou velvyslankyní hovořil například také o fungování českých krajanských komunit v zemi javorového listu nebo o digitalizaci ve státní správě, v rámci které se Kanada řadí vedle Estonska mezi premianty.

Kanadské firmy jako CGI či OpenText pronikají také do České republiky. Stejně tak u nás působí také výrobce helikoptér Bell.