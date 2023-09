Od pátku 22. září do neděle 24. září se na Výstavišti Ideon v Pardubicích koná již čtvrtý ročník Čokoládového festivalu. K vidění jsou čokoládové speciality z celého světa. Na akci dorazili nejen milovníci čokolád, cukrovinek, ale i ti, co se chtěli pobavit či přiučit kulinářskému umění.

Čokofest v Pardubicích | Video: Michal Žampach

Čokoládový festival se po koronavirové pauze a opravě budovy Ideonu opět vrátil do Pardubic. Lidé tak mohou obdivovat čokoládové skvosty různých tvarů i chutí. Lze najít pralinky s chutí rozmarýnu, maracuji, s pepřem a mnohého dalšího. Nechybí ani ochutnávka netradičních marmelád, cukrové vaty či křupavých červíků.

Ti nejmladší se mohou zapojit do vlastní tvorby při přípravě čokoládové brownies a zároveň zkoumat jakou chuť dané cukrovinky mají. A že tu návštěvníci mohou vybírat hned z několika možností od sladké až po slané, či kyselé chutě to Deníku potvrdila i paní Marta Kučerová z Pardubic „Nikdy bych nevěřila, že se dá sníst pralinka z pepře. No nejen, že se dá sníst, ale ona i skvěle chutná.“

Podívejte se na miminka narozená v Pardubickém kraji v 38. týdnu roku 2023

Svá čokoládová díla tu předvádí tuzemská, ale i zahraniční kuchyně, nechybí například belgická, francouzská, italská, ale ani africká tvorba. „Přivezli jsme pralinky, různé čokoládové tabulky, lískové oříšky v čokoládě a jiné dobroty. Máme pralinku, která je velice oblíbená a to mango, ta je vždy jako první vyprodaná,“ podotkla vystavovatelka z Brna.

Děti si také užijí zábavy i s balonkářem Tomášem Okurkem, který společně s nimi vytváří balonková zvířátka a mnohé další tvary z nafukovacích balónků.

Nejen ochutnávky a balónky patří k festivalu. Na své si zde přijdou i milovníci hudby a tanečních vystoupení, která festival po celou dobu provázejí. Lidé se mohou těšit na vystoupení Klubu capoeiry Vem Camará nebo Adély Charvátové.