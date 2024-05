Východočeské muzeum pořádá v sobotu první letošní akci s názvem Kolem s kolem. Cyklisté se mohou v sobotu vydat s historikem muzea za památnými kostely v okolí Pardubic.

Kostel v Pardubičkách. | Foto: VČM

Cyklovýletem za historickými památkami provede zájemce historik Východočeského muzea v Pardubicích Jan Ivanega. Účast je zdarma, sraz je v sobotu v 8.30 na nádvoří Zámku Pardubice.

Na pardubickém zámku se ukázalo, zač je toho v Pardubicích perník!

„Začneme zlehka: vypravíme se do nejstarší svatyně ve městě, kostela sv. Jiljí v Pardubičkách. Poté navštívíme působiště vlasteneckého kněze Františka Václava Devotyho v Mikulovicích, odkud vyrazíme do zámeckého parku v Medlešicích. Zvlněnou krajinu a krásné výhledy na Pardubice si užijeme při stoupání ke kostelu sv. Václava v Jezbořicích, založenému v polovině 11. století. Následně přes malebný Barchov sjedeme do Starých Čívic, kde u zámku náš výlet skončí,“ popisuje trasu organizátor výletu, sám milovník cyklovýletů a zároveň historik muzea Jan Ivanega.

Ozdobou pardubické Aviatické pouti budou dva legendární letouny Messerschmitt

„Trasa je dlouhá přibližně 34 kilometrů a je připravena tak, aby se z libovolného bodu dalo snadno odpojit a sjet do Pardubic. Návrat plánujeme kolem dvanácté hodiny,“ dodává Ivanega.

V případě nepříznivého počasí se výlet nekoná.

Mohlo by vás zajímat: U Horní Ředic přestěhovali kapličku. Přemístili ji kvůli stavbě přivaděče