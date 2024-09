Administrativní pracovník/pracovnice Společnost Clever Energies s.r.o.hledá do svého kolektivu šikovného kolegu/kolegyni na administrativní výpomoc pro Back Office. A co budete dělat? - Příprava, kontrola, zpracování smluv a jejich zadávání do IS - Tvorba cenových nabídek - Starost o administrativní práci ve svěřeném úseku - Příprava podkladů ,pravidelný reporting, spolupráce s účetním oddělení - Péče o stávající klienty Očekáváme: - Dobré komunikační a organizační schopnosti - Ochotu učit se nové věci - Samostatnost a aktivitu, zodpovědnost, pečlivost - Chuť dělat kvalitní práci, klidně i puntičkář - Vstřícnost a flexibilitu - Výpis z trestního rejstříku Od nás můžete očekávat: - Příjemné a přátelské prostředí - Zajímavou samostatnou a zodpovědnou práci - Zvýhodněné firemní produkty - Zajímavé akce a benefity - Odborná školení zdarma - Profesionální IT systém V případě zájmu o tuto pozici zasílejte své životopisy na email: administrativa@hchig.cz První kontakt e-mailem nebo telefonicky (08:00 - 15:00). 22 000 Kč

