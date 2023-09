Město Pardubice se chystá k odstraní vraků jízdních kol, která jsou odložená pod přístřeškem u vlakového nádraží. Přístřešek slouží především lidem, kteří dále cestují vlakem, ale mnohdy zde hledají místo marně. Některé z odložených bicyklů jsou ve velmi špatném stavu a zabírají místa po dlouhé měsíce.

Stojany před pardubickým nádražím mají kapacitu cca 250 jízdních kol. Jelikož vraky zabírají místa pro další kola, musel obvod vytvořit provozní řád, jež umožní legální odstranění bicyklů, o které už nikdo nejeví zájem.

„Tento týden plánujeme označit cyklovraky tak, aby měli majitelé ještě čas si je sami odstranit. Když tak neučiní, tak v pátek 13. října je první termín, kdybychom vraky odstraňovali,“ řekl starosta prvního městského obvodu Filip Šťastný (ANO).

Městskému obvodu pomůže s odstraněním vraků i městská policie. Majitelé těchto vraků budou mít šanci si ještě po dobu tří měsíců odstraněná kola vyzvednout. Důvodem odstranění je zaplnění míst pro funkční kola, hledisko je ale i estetické.

Přístřešek byl postaven v rámci revitalizace přednádraží a slouží cyklistům jako parkoviště, které využívají lidé hlavně při cestování vlakem. Jednou z častých uživatelek je i paní Markéta, která pravidelně cestuje vlakem za prací do Olomouce „Docela mě to štve. Musím vstávat dříve, abych měla jistotu, že stihnu své kolo zaparkovat. Lidé tu nechávají stará nefunkční kola a zabírají tady místa. Každý by se měl o své kolo starat anebo alespoň umožnit druhým, aby měl možnost zaparkovat,“ sdělila Deníku cyklistka z Trnové.

V blízkosti přístřešku je od roku 2017 vybudována i cyklověž, která je ovšem zpoplatněná a celodenní uskladnění tam činí deset korun.

K odstranění cyklovraků dojde přibližně za čtrnáct dní.