Závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby se měla dopouštět organizovaná skupina osob přibližně od října 2020 do října 2021 na území nejen hlavního města, ale po celé republice. Podezřelí účelově vytvořili řetězec obchodních společností s úmyslem krátit daň z přidané hodnoty. Předmětem jejich podnikání bylo obchodování s umělými trávníky a respirátory, při kterém vystavovali další fiktivní faktury za fiktivní realizaci dovozu a prodeje umělých trávníků a ochranných roušek ze zahraničí. Případ převzali kriminalisté Odboru hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie Pardubického kraje. Oznámila to dnes tisková mluvčí policie Pardubického kraje Andrea Muzikantová.

Případ byl do té doby prověřovaný královéhradeckým odborem Generálního ředitelství cel, Oddělením odhalování daňových podvodů, který konal na základě oznámení od Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj. „Společným jednáním skupiny osob měla být státu způsobena škoda přesahující 11 000 000 korun, nicméně v rámci vyšetřování předpokládáme možné rozšíření trestního stíhání a tím i navýšení způsobené škody," uvedla Andrea Muzikantová. Policisté zasahovali celkem na deseti místech po republice, na několika místech i za spolupráce pražské a královéhradecké zásahové jednotky. „Celkem jsme zadrželi 5 podezřelých osob ve věku od 40 do 53 let a současně jsme provedli jak domovní prohlídky, tak i prohlídky nebytových prostor," přiblížila policejní tisková mluvčí Andrea Muzikantová.

Na zásahu se podílelo více jak sedm desítek policistů krajského ředitelství a přes tři desítky pracovníků Generálního ředitelství cel. „Zajistili jsme sedm vozidel v hodnotě kolem 4 100 000 korun, jednu nemovitost za 8 500 000 korun, finanční prostředky na účtech v hodnotě 3 000 000 korun, 8 kusů hodinek za 1 000 000 a hotovost ve výši 780 000 korun. Celková hodnota zajištěných věcí se vyšplhala na více než 17 000 000 korun," upřesnila Muzikantová.

V minulých dnech krajští kriminalisté zahájili trestní stíhání 5 osob ze zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a na 3 z nich ve věku 40, 47 a 53 let podali podnět k návrhu na vzetí obviněných do vazby, které bylo soudem akceptováno. Před několika dny byla trojice mužů propuštěna z vazby na svobodu.

Obviněným v případě pravomocného odsouzení hrozí trest odnětí svobody na 5 až 10 let.