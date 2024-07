Nově vybudovaný podchod byl zpřístupněn veřejnosti už před několika týdny. „Děti z Kostěnic chodí do Dašic do školy a celkově je tato trasa hojně využívaná. Proto jsme se s městem dohodli, že součástí stavby bude podchod. Ten bude po dokončení stavby předán do společné údržby městu, které bude zajišťovat zejména letní a zimní údržbu. V minulých týdnech silné deště prověřily jeho odvodnění a funguje dobře,“ uvedl Kortyš.

V podchodu je osvětlení, stěny jsou pokryté speciálním nátěrem proti sprejerům a město má v úmyslu instalovat sem v zájmu bezpečnosti i kamerový systém.

Již před časem, v srpnu a září roku 2023, se otevřely dvě kruhové křižovatky na začátku a na konci obchvatu.

Otevření obchvatu v režimu zkušebního provozu, kdy v časovém období přibližně jednoho roku bude probíhat měření hluku, je naplánované na 26. srpna. „Stavebníci na kontrolním dnu potvrdili, že tento termín platí. Po otevření budou pokračovat drobné dokončovací práce,“ řekl Kortyš.

V budoucnu se obchvat Dašic napojí na plánovaný obchvat Zminného. V místě budoucí stavby v současné době probíhá záchranný archeologický průzkum a výstavba přístupové komunikace od obce Žižín, která je náhradou za zrušený železniční přejezd. Ten byl v kolizi se plánovanou stavbou.

Samotná novostavba silnice by mohla být zahájena v druhé polovině roku 2025 s předpokládanými investičními náklady ve výši 420 milionů korun včetně DPH.