Na tři týdny se stal jedním z nejsledovanějších mužů Česka. Takovou pozornost možná nezažil ani jako extraligový útočník v hvězdné sestavě extraligových Pardubic. Hokejový expert České televize David Pospíšil, někým přezdívaný „Pan Tužka“, na sebe upozornil už coby hráč Tesly Pardubice svým nestandardním číslem na dresu – měl „96,9“, tedy číslo s desetinnou čárkou, což byla frekvence pardubického komerčního rádia.

Dnes je David Pospíšil uznávaným odborníkem na rozbory utkání s elektronickou tužkou, ale i rychlým analytikem a svižným spolukomentátorem v přímých přenosech. Na Pardubicko nezanevřel, i když jeho hokejová kariéra sahala i na východ Evropy. Dnes žije s rodinou v obci poblíž Pardubic.

Vše musel během mistrovství světa na čas hodit za hlavu a plně se věnovat hokejovým statistikám, rozboru hry, tomu, co jej v mladším věku živilo. „Je to práce na dvacet dní, kdy se mi úplně zastaví běžný život. Přestanu dělat věci, které mě živí a ten čas věnuji hokeji. Beru to jako práci. To, že naši hrají hezky, to je příjemný bonus,“ říká.

Jeho práce na částečný úvazek u veřejnoprávní České televize ho baví. „Když to našim nejde, vypadnou ve skupině nebo ve čtvrtfinále, tak už je to samozřejmě smutnější a nemá to ten adrenalin,“ dodává s tím, že i když jsme Češi, musí to komentátoři brát jako práci a zachovat si objektivitu. „Český fanoušek hokeji rozumí. Když bude naše reprezentace prohrávat 5 – 0 a my ve studiu například řekneme, že hrajeme dobře, tak si všichni budou myslet, že vysíláme někde z psychiatrie,“ směje se David Pospíšil, mezi kamarády řečený Pospec.

Bez emocí klidným hlasem dokáže odpovídat i na „jízlivý“ dotaz reportéra Deníku. Jak tedy vnímal svůj odhad vývoje zápasu, a to před utkáním České republiky se Švédskem v semifinále? U tohoto v přímém přenosu predikoval velmi defenzivní hru a docílení celkových maximálně tří branek. Češi přitom vyhráli úžasným poměrem 7 – 3, a postoupili tak do hry o mistrovské zlato.

„Tím, že jsem ten hokej hrál, tak vím, jak je težké něco předvídat, ale když dostanete dotaz, tak logicky odpovíte a podělíte se o svůj názor. Pleteme se všichni, navíc u zápasu, kde není favorit, je to obzvláště složité. Tím chci říct, ze můj pohled na hokej nemusí být totožný s pohledem kohokoli jiného," hodnotí tím i svůj výkon spolukomentátora.

Teď hodlá podle svých slov hlavně nabrat sil a věnovat se „tomu, co ho živí“, věnovat se běžnému životu. „Program mistrovství světa je náročný a únava samozřejmě narůstá, ale když se na to hezky kouká, naši předvádějí hezké výkony, tak je to jednodušší,“ usuzuje.

Tým v České televizi je podle něj skvělý, lidé jsou tam podle Pospíšila práci zcela oddaní a rád se mezi ně vrací. Jak zdůrazňuje, svědčí o tom i počet lidí ve štábu. „My to děláme v 27 až 30lidech. Švédové tu samou práci dělají ve sto lidech,“ zdůrazňuje. Česká televize odvysílala všech 64 utkání Mistrovství světa v ledním hokeji 2024 a u většiny právě David Pospíšil byl. „Dostal jsem se k tomu náhodou, Robert Záruba někoho sháněl, já mluvil s Martinem Hostákem a bylo to, i když ze začátku tam tréma byla,“ uzavírá vzpomínkou na své komentátorské začátky David Pospíšil.

