/FOTO, VIDEO/ Den Pardubického kraje se v letošním roce mohl pyšnit svou návštěvností, a to především díky bohatému programu, který po celou dobu probíhal na řadě míst v Pardubicích. Nechyběly ukázky prací žáků středních škol, IZS nebo armády ČR. Své vystoupení předvedli i v odpoledních či večerních hodinách kapely, dále pak interpreti jako Helena Vondráčková nebo skupina Olympic.

Den Pardubického kraje přilákal tisíce lidí | Video: Michal Žampach

Pernštýnské náměstí přilákalo návštěvníky na bohatý kulturní program spojený s kapelami či interprety, kteří svým vystoupením vtáhli nejednoho návštěvníka do rytmu své hudby. Lidem se tak dostalo například vystoupení Heleny Vondráčkové, Olgy Lounové či Charlie Band i skupiny Olympic.

Králem chemiků se v Pardubicích stal žák z Plzně. Má slíbeno stipendium

„Jsem nadšený především z počtu lidí, kteří přišli v průběhu nejenom celého dne, ale i od toho odpoledního a večerního programu. Pokud to v dalších letech půjde, tak budeme pokračovat, protože Den Pardubického kraje se stal nedílnou součástí kulturního programu v rámci Pardubic, a to před začátkem léta. Musím říci, že tradiční je i vyhlášení regionální potraviny. Jednotliví producenti jsou opravdu známí výrobci, garantují kvalitu svých výrobků, a protože řadu z nich znám, tak mohu vřele doporučit a samozřejmě všechny vyzvat, pokud mohou, tak ať podporují české a regionální potraviny,“ Deníku řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Něco ze své tvorby předvedli i žáci středních škol, kteří doplnili bohatý program o své práce například z oboru chemie, zahradnictví, potravinářství či mechaniky. Třeba žáci ze Střední technické školy ve Vysokém Mýtě sestavili vlastní automobil Kaipan 16 A, který je zcela funkční a jeho zhotovení podpořil právě Pardubický kraj.

Univerzita Pardubice má čtyři nové profesory. Dekrety jim předal prezident

„Je to automobil Kaipan 16 A. Pardubický kraj koupil tři tyto skládačky. Dostali jsme ji my jako Vysoké Mýto, potom Králíky a Chvaletice. Bylo to u nás asi čtyři roky a podílela se na tom prakticky celá škola, všichni, co byli na dílně, a to od lakýrníků po karosáře, a hlavně automechanici na tom měli nejvíc práce, ti vlastně poskládali celý ten rám a posvářeli ho a na lakovně se pak dělala kapota, která se tam barvila,“ řekl jeden ze žáků Střední školy technické Vysoké Mýto.

V Automatických Mlýnech předvedla své ukázky práce i Armáda České republiky, která také předvedla svou techniku, a i něco z ukázek boje z blízka nebo nástupu jednotek 14. pluku logistické podpory. Komenského náměstí patřilo zase krajským hasičům, jež tu spolu se Zdravotnickou záchrannou službou, Celní správou či Policií ČR předvedli ukázky ze své každodenní práce.

„Den Pardubického kraje začíná a vy se kromě bohatého programu můžete na Komenského náměstí v Pardubicích podívat i do stánku Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Prohlédnout si můžete i automobilovou plošinu Bronto,“ sdělila mluvčí HZS Pardubického kraje Vendula Horáková.

Salesiáni v Pardubicích opravili svůj původní dům

Den Pardubického kraje patřil i Záchranné stanici Pasíčka. „Pardubický kraj nás podporuje už řadu let a nejvíc v posledních letech. Zároveň nám teďka na území Pardubického kraje přichází značná spousta zvířat. Takže o to větší je ta podpora nebo pomoc potřeba. Jelikož nám současně v tuto dobu nastala největší sezóna příjmu zvířat a je všude spousta mláďat, je dobré nejdříve zavolat, poradit se a až následně kdyžtak zachraňovat. Jenom za poslední víkend bylo do zařízení přijato dvaapadesát zvířat z toho polovina byla zbytečně. Následně bych byl moc rád, kdyby nálezci, když už něco najdou, tak, aby tu záchranu dokonali až do konce. Pokud už to zvíře odchytnou, tak ať ho aspoň částečně buď přiblíží nebo dovezou, protože pro nás je vlastně čas strávený v autě škoda. Mnohem lepší je se věnovat těm zvířatům než projíždět celý kraj,“ podotkl Milan Oppa ze Záchranné stanice Pasíčka.

Na místě mohli lidé v připravených stáncích ochutnávat také potraviny od regionálních výrobců, kteří tu nabídli hned z několika specialit jako jsou produkty z mléka, uzenin, ale i zeleniny a ovoce. Ani o tekuté nápoje nebyla nouze a lidé tak mohli ochutnat jak z nealkoholických nápojů, tak z těch lahodných či dobrého piva a vína.