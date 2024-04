Východočeské divadlo se zbarví do modra. Na podporu autistů

Jiří Tůma

Východočeské divadlo změní svou barvu. Druhého dubna bude jeho fasáda modrá. Město Pardubice se zapojí do mezinárodní kampaně „Sviťme modře" (Light it up blue) k příležitosti Světového dne autismu.

Pardubické divadlo změní svou barvu. Modrá podpoří autisty. | Foto: Město Pardubice